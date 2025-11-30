Maça yüksek bir temposuyla başlayan ev sahibi Chelsea, taraftarının desteğiyle maçın ilk bölümünde topa daha fazla sahip olmaya çalıştı. Arsenal ise liderlik avantajıyla sahaya çıkan takım kimliğini koruyarak, kontrollü bir oyun benimsedi.

dakikaya kadar her iki takım da final paslarında etkili olamayınca skor tabelası değişmedi. Hücum varyasyonları zaman zaman tehdit oluştursa da her iki kaleci de güven verdi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI CAİCEDO KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI

Karşılaşmanın 36. dakikasında Chelsea cephesinde kritik bir an yaşandı. Moises Caicedo'nun Mikel Merino'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem ilk etapta sarı kart gösterdi. Ancak pozisyonun sertliği tartışmaları beraberinde getirince VAR devreye girdi. Yapılan detaylı incelemenin ardından hakem kararını değiştirdi ve 38. dakikada Caicedo'ya kırmızı kart çıktı.

Chelsea'nin maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına neden olan bu karar, mücadelenin dengesini önemli ölçüde etkiledi. Tribünlerdeki tepki yükselirken, Maviler oyuna tutunabilmek adına savunma ağırlıklı bir oyun anlayışına geçti.

EKSİK CHELSEA İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Bir kişi eksik olmasına rağmen oyunu bırakmayan Chelsea, ikinci yarıya inanılmaz bir başlangıç yaptı.

48. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda James topun başına geçti. Ön direğe gönderilen ortayı iyi takip eden Trevoh Chalobah, topu arka direğe aşırıp kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Eksik kadroya rağmen buldukları bu gol, Chelsea'nin maça olan isteğini artırdı ve taraftarını da tekrar ateşledi. Ev sahibi ekip skor üstünlüğünü uzun süre korumaya çalıştı.

ARSENAL MERİNO İLE EŞİTLİĞİ YAKALDI

Chelsea'nin golüne karşılık vermekte gecikmeyen Arsenal, ikinci yarının ilerleyen dakikalarında oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

59. dakikada sağ kanattan hızla hareketlenen Bukayo Saka, çizgiye indikten sonra arka direğe etkili bir orta gönderdi. Bu noktaya iyi sızan Mikel Merino, yaptığı sert kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru 1-1'e taşıdı.

Bu gol sonrası lider Arsenal baskıyı artırsa da Chelsea savunması direnç gösterdi. Kalan bölümde skor değişmedi.

PUAN DURUMU VE ZİRVE YARIŞI ŞEKİLLENDİ

Alınan beraberlikle Arsenal puanını 30'a yükseltti. Londra temsilcisi, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e çıkarmayı başardı. Liderlik koltuğunu korumayı sürdüren kırmızı-beyazlılar, oynadıkları disiplinli futbolla dikkat çekti.

Chelsea ise 3 maçlık galibiyet serisinin son bulduğu haftada 24 puana ulaştı ve ligde 3. sırada yer aldı. Eksik kalınan bir karşılaşmadan puan çıkarılması teknik heyet ve taraftarlar tarafından olumlu bir gelişme olarak görüldü.

GELECEK HAFTA ZORLU RANDEVULAR

Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak. Maviler, eksiklerle ve derbiden gelen moral dalgalanmasıyla bu maça hazırlanacak.

Arsenal ise Emirates'te Brentford'u konuk edecek. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen Arteta'nın öğrencileri, haftayı kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor.