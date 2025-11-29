PODCAST CANLI YAYIN

Yenilgi sonrası istifa etti! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da Kayserispor yenilgisi sonrası flaş bir gelilme yaşandı. Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü İlhan Palut, görevinden istifa etti.

Giriş Tarihi:
Yenilgi sonrası istifa etti! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Rizespor, Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Yeşil mavililer, zorlu randevudan 1-0 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü İlhan Palut, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İlhan Palut (AA)İlhan Palut (AA)

Palut şunları söyledi;

"Maçı konuşmak istemiyorum. En azında kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum. 2.5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

Karadenizde hayati galibiyet! Rizespor - Kayserispor: 0-1 | MAÇ SONUCUKaradenizde hayati galibiyet! Rizespor - Kayserispor: 0-1 | MAÇ SONUCU
Karadeniz'de hayati galibiyet! Rizespor - Kayserispor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı? İşte saldırı anı
Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti | Hangi yollar kapalı?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! "Cimbom'un şansı yok"
Hamas’ın istihbarat darbesinin ardından İsrail harekete geçti! Askerleri Morpheus ile takip edecekler
Mesut Barzani'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" teşekkürü
Asgari ücret trafiği başlıyor: İşte masadaki rakam
Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"
ABD basınından bir iddia daha: Trump ve Maduro görüştü
Bodrum ve Çeşme'de sokaklar göle döndü
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Meteoroloji’den 8 kente kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak kapıda! 29 Kasım il il hava durumu
Ekosistem'in milyarder sıvacısı: İşte Adem Soytekin'e 8 yılda verilen ihale tutarı!
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Ali Mahir Başarır’ın villasına çalıştı
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs’tan doğum gününe özel poz: 87’sinde zamana meydan okudu