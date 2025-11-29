Yenilgi sonrası istifa etti! Süper Lig'de bir ayrılık daha
Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da Kayserispor yenilgisi sonrası flaş bir gelilme yaşandı. Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü İlhan Palut, görevinden istifa etti.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Rizespor, Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Yeşil mavililer, zorlu randevudan 1-0 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.
Maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü İlhan Palut, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Palut şunları söyledi;
"Maçı konuşmak istemiyorum. En azında kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum. 2.5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum."