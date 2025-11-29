Karadeniz'de hayati galibiyet! Rizespor - Kayserispor: 0-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor’u Çaykur Didi Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.
Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da gol pozisyonlarında istediği üretkenliği gösteremedi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen bölümde eşitlik bozulmadı ve soyunma odasına 0-0'lık skorla gidildi.
BENES SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıya etkili başlayan Kayserispor, aradığı golü 57. dakikada Laszlo Benes'in ayağından buldu. Orta sahadan gelişen hızlı atağı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, öne geçerek karşılaşmanın kontrolünü eline aldı.
3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor iki maç aradan sonra yeniden galibiyet aldı. Çaykur Rizespor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
SON DURUM VE GELECEK MAÇLAR
Kayserispor bu önemli galibiyetle puanını 12'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 14 puanda kaldı. Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Çaykur Rizespor ise Konyaspor'un konuğu olacak.