Karadeniz'de hayati galibiyet! Rizespor - Kayserispor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da gol pozisyonlarında istediği üretkenliği gösteremedi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen bölümde eşitlik bozulmadı ve soyunma odasına 0-0'lık skorla gidildi.

BENES SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya etkili başlayan Kayserispor, aradığı golü 57. dakikada Laszlo Benes'in ayağından buldu. Orta sahadan gelişen hızlı atağı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, öne geçerek karşılaşmanın kontrolünü eline aldı.