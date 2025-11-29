Katar GP'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix’sinde sıralama turlarını McLaren’in genç pilotu Oscar Piastri zirvede tamamladı. Avustralyalı sürücü, 1:19.387’lik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Piastri'nin hemen arkasını ise sadece 0.108 saniyelik farkla takım arkadaşı Lando Norris aldı. Red Bull pilotu Max Verstappen ise pole pozisyonuna 0.264 saniye uzak kalarak üçüncü sırayı elde etti.
SPRİNT YARIŞININ GALİBİ YİNE PIASTRI
Günün erken seansında yapılan sprint yarışını da kazanan Oscar Piastri, Katar hafta sonunda üstün performansını sürdürmüş oldu.
NORRIS İÇİN TARİHİ FIRSAT
McLaren'in 26 yaşındaki pilotu Lando Norris, pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak yarışta zafere uzanması halinde kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu ilan edecek.