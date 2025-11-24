Marco Asensio'nun dev hayali!

Fenerbahçe'de Marco Asensio fırtınası esiyor. İspanyol yıldız, son oynanan Rizespor maçına da damga vurdu. Asensio, takımının Rizespor karşısında 2-0 geriden gelip 5-2 kazandığı maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. İspanyol yıldız, bu sezon Fenerbahçe forması altında toplamda 13 maçta forma giydi. Asensio, bu maçlarda 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





İSPANYA HAYALİ



Asensio, bu performansının ardından yeniden İspanya Milli Takımı hayali kurmaya başladı.



29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki yüksek performansını sürdürerek İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin dikkatini çekmek ve Dünya Kupası öncesi kadro için önemli bir seçenek olabileceğini göstermek istiyor.



Asensio, İspanya Milli Takımı ile son maçına 2023 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan karşısında çıkmıştı.