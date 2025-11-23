Domenico Tedesco'dan galibiyet yorumu! "Galibiyet kalitemizin ürünü"
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi kritik bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza attı. Teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu randevunun sonrasında açıklamalarda bulundu.
Mücadeleye hızlı başlayan Çaykur Rizespor, bulduğu iki golle 2-0 öne geçti. Ancak oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, üst üste geliştirdiği ataklarla skoru çevirmeyi başardı ve sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler derbi öncesi moral depoladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.
DEVRE ARASINDA NE YAPTI?
Tedesco; "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim. Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum." açıklamasında bulundu.
GALATASARAY SÖZLERİ
Domencio Tedesco, Galatasaray derbisini yorumlamayı tercih etmeyerek; "Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. Çok değil 1 saat önce zor bir maç oynadık. En fazla 1 saat süremiz var kutlama yapmak için. Ferencvaros maçı var. Şuan aklım o maçta." dedi.