PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'dan galibiyet yorumu! "Galibiyet kalitemizin ürünü"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi kritik bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza attı. Teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu randevunun sonrasında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Domenico Tedesco'dan galibiyet yorumu! "Galibiyet kalitemizin ürünü"

Mücadeleye hızlı başlayan Çaykur Rizespor, bulduğu iki golle 2-0 öne geçti. Ancak oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, üst üste geliştirdiği ataklarla skoru çevirmeyi başardı ve sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler derbi öncesi moral depoladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Domenico Tedesco (AA)Domenico Tedesco (AA)

DEVRE ARASINDA NE YAPTI?

Tedesco; "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim. Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Domenico Tedesco (AA)Domenico Tedesco (AA)

GALATASARAY SÖZLERİ

Domencio Tedesco, Galatasaray derbisini yorumlamayı tercih etmeyerek; "Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. Çok değil 1 saat önce zor bir maç oynadık. En fazla 1 saat süremiz var kutlama yapmak için. Ferencvaros maçı var. Şuan aklım o maçta." dedi.

Kanaryadan 5 maçlık seri! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCUKanaryadan 5 maçlık seri! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCU
Kanarya'dan 5 maçlık seri! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Katil İsrail Beyrut'un güney banliyölerini bombaladı
Kanarya'dan 5 maçlık seri! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCU
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Kartal'da yine hüsran! Beşiktaş - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCUI
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Trump’tan Kiev ve Biden’a sert çıkış: “Bu savaş güçlü liderlikle asla çıkmazdı”
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
Diyarbakır’da zehir tacirlerine ağır darbe: 555 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KIZILELMA F-16'ya İsrail Türkiye'ye kilitlendi! "Oyunun kurallarını değiştiren an"
Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık avukattan sarsıcı itiraflar! Seçilmiş avukatlara binlerce dolar: “Ağzı sıkı olsun”
Galatasaray'ın Gençlerbirliği zaferine rağmen eleştiri yağmuru! "Akıl tutulması"