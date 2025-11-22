Uğurcan Çakır ilk kez yedek kulübesinde

Cezası nedeniyle forma giyemeyen Eren Elmalı'nın yokluğunda sol bekte Ismail Jakobs'u da riske etmeyen Buruk, tercihini 22 yaşındaki Kazımcan Karataş'tan yana kullandı. Genç oyuncu, ligde en son 11 Ocak 2024 tarihinde bir maçta ilk 11'de görev almıştı.

Okan Buruk'un bir diğer sürprizi ise kalede gerçekleşti. Tecrübeli teknik adam, Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e şans verdi. Deneyimli file bekçisi ilk kez yedek kulübesinde görev bekledi.