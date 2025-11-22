PODCAST CANLI YAYIN

Uğurcan Çakır ilk kez yedek kulübesinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadro tercihleriyle dikkat çekti. En sürpriz karar ise Uğurcan Çakır'da yaşandı. Milli file bekçisi, ilk defa yedek kaldı.

Giriş Tarihi:
Uğurcan Çakır ilk kez yedek kulübesinde

Cezası nedeniyle forma giyemeyen Eren Elmalı'nın yokluğunda sol bekte Ismail Jakobs'u da riske etmeyen Buruk, tercihini 22 yaşındaki Kazımcan Karataş'tan yana kullandı. Genç oyuncu, ligde en son 11 Ocak 2024 tarihinde bir maçta ilk 11'de görev almıştı.

Okan Buruk'un bir diğer sürprizi ise kalede gerçekleşti. Tecrübeli teknik adam, Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e şans verdi. Deneyimli file bekçisi ilk kez yedek kulübesinde görev bekledi.

Galatasarayın sağ bekte ilk tercihi Boey!Galatasarayın sağ bekte ilk tercihi Boey!
Galatasaray'ın sağ bekte ilk tercihi Boey!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi 2. Oturumunda konuştu
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
İDEFİX
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Kompresör dehşeti can aldı! Ölen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an
Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!