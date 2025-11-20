Fenerbahçe'nin alt yapısında 5 imza

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaş altı takımından Haydar Karataş ile 17 yaş altı takımında forma giyen Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlunun profesyonel sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Fenerbahçe, açıklamasında genç futbolcular için, "Geleceğimiz olan değerli sporcularımızı tebrik ediyor, çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

TUNCAY ŞANLI'NIN İLK HAMLESİ

İmza törenine, futbol altyapısından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ozan Vural, futbol akademi genel koordinatörü Sedat Karabük ve kısa süre önce Fenerbahçe'de Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayan Tuncay Şanlı katıldı.

Yeni göreve başlayan Tuncay Şanlı'nın, altyapı yapılanmasına yönelik proje ve yaklaşımlarının ilk somut adımlarından biri, genç oyuncularla yapılan bu profesyonel sözleşmeler oldu.