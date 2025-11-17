PODCAST CANLI YAYIN

TFF'den Juventus'a ret!

Juventus, Kenan Yıldız'ın Torino'ya daha erken geri dönüşü için TFF ile temasa geçti ancak reddedildi. Kenan Yıldız, Bulgaristan ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

Giriş Tarihi:
TFF'den Juventus'a ret!
Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın Torino'ya daha erken geri dönüşü için TFF ile temasa geçti. TFF, Juventus'tan gelen bu talebi kabul etmedi.



HAKAN ÇALHANOĞLU'NA İZİN

İtalyan basınındaki haberde, TFF'nin, elindeki sakatlık nedeniyle sadece Hakan Çalhanoğlu'na izin verdiği belirtildi.

Kenan Yıldız, Bulgaristan ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
PKK 'Zap't edildi! "Süreç" vurgulu ikinci "çekilme" duyurusu geldi
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye şafak baskını: 71 şüpheli yakalandı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar
ABD'den Latin Amerika'da yeni sayfa! Trump Maduro'ya kapı araladı, görüşme olacak mı?
D&R
CHP'li İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri rüşvetle gayrimenkul zengini oldular
Böcek ailesinin zehirlendiği faciada 48 saatlik muamma! Gözaltı sayısı artıyor
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
CHP’li belediyede göçmen kaçakçılığı: Müdür ve ağabeyi tutuklandı
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Öğrencilere ikinci çeyrekte başarı formülü
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Savcılık açıkladı: Bahis soruşturması genişliyor!
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!