Trabzonspor'da transfer harekatı başladı! İlk hedef Jeremie Boga

Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken sol kanat takviyesi gündemin ilk sırasına yerleşti. Yaz döneminde büyük uğraşlar verilmesine rağmen transfer edilemeyen Fildişili yıldız Jeremie Boga için bordo-mavililerin devre arasında yeniden devreye gireceği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Tekke, ilk yarıda sol kanat bölgesinden istediği performansı alamadı.Kazeem Olaigbe beklenen katkıyı vermezken, Ernest Muçi ve Felipe Augusto gibi isimler de bu bölgede denenmesine rağmen istenilen sonuç alınamadı.

Bu nedenle kış transfer döneminde kaliteli, fark yaratacak bir sol kanat takviyesi şart hâline geldi.

YAZIN DA ÇOK İSTENMİŞTİ: BOGA DOSYASI TEKRAR AÇILIYOR

Trabzonspor'un uzun süre transfer etmek için uğraştığı, Fatih Tekke'nin de "istemediğim tek oyuncu yok ama ilk sırada Boga var" diyerek açıkça dile getirdiği Jeremie Boga, yaz döneminde Nice tarafından bırakılmamıştı. Ancak devre arası için şartların daha uygun olabileceği belirtiliyor.

Başkan Ertuğrul Doğan, kurmaylarına Nice ile yeniden temas kurulması için talimat verdi.

10 NUMARA VE FORVET ARKASINDA DA OYNAYABİLİYOR

28 yaşındaki Fildişili oyuncunun Nice ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 18 maçta 2 gol, 2 asist üreten Boga, özellikle Ligue 1'de birçok maçta yedek kalması nedeniyle ayrılığa daha sıcak bakabilir.

1.72'lik teknik oyuncu, sol kanat dışında 10 numara ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Piyasa değeri 10 milyon euro olan başarılı yıldızın bu kez Trabzonspor'a daha yakın olduğu iddia ediliyor.

BORDO-MAVİLİLER TÜM KOZLARI OYNAYACAK

Trabzonspor yönetimi, büyük bir operasyon planlıyor. Tekke'nin sistemine en uygun profillerden birisi olarak görülen Boga için tüm mali ve sportif şartların zorlanacağı ifade ediliyor. Devre arası transfer penceresinin açılmasıyla birlikte Nice ile resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

