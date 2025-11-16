Trabzonspor'da transfer harekatı başladı! İlk hedef Jeremie Boga

Teknik direktör Fatih Tekke, ilk yarıda sol kanat bölgesinden istediği performansı alamadı.Kazeem Olaigbe beklenen katkıyı vermezken, Ernest Muçi ve Felipe Augusto gibi isimler de bu bölgede denenmesine rağmen istenilen sonuç alınamadı.
Bu nedenle kış transfer döneminde kaliteli, fark yaratacak bir sol kanat takviyesi şart hâline geldi.
YAZIN DA ÇOK İSTENMİŞTİ: BOGA DOSYASI TEKRAR AÇILIYOR
Trabzonspor'un uzun süre transfer etmek için uğraştığı, Fatih Tekke'nin de "istemediğim tek oyuncu yok ama ilk sırada Boga var" diyerek açıkça dile getirdiği Jeremie Boga, yaz döneminde Nice tarafından bırakılmamıştı. Ancak devre arası için şartların daha uygun olabileceği belirtiliyor.
Başkan Ertuğrul Doğan, kurmaylarına Nice ile yeniden temas kurulması için talimat verdi.
10 NUMARA VE FORVET ARKASINDA DA OYNAYABİLİYOR
28 yaşındaki Fildişili oyuncunun Nice ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 18 maçta 2 gol, 2 asist üreten Boga, özellikle Ligue 1'de birçok maçta yedek kalması nedeniyle ayrılığa daha sıcak bakabilir.
1.72'lik teknik oyuncu, sol kanat dışında 10 numara ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Piyasa değeri 10 milyon euro olan başarılı yıldızın bu kez Trabzonspor'a daha yakın olduğu iddia ediliyor.