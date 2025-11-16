50 milyon euroluk dev transfer! İngiliz devi Galatasaray'ın yıldızına talip

Ada basınında günün en dikkat çekici haberlerinden biri Singo hakkında geldi. Liverpool'un, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında savunma oyuncusunun fizik gücü, sürati ve iki yönlü oyununa hayran kaldığı belirtildi.
Kulübün teknik ekibinin ve scout ekibinin, Singo'nun performans raporunu çok beğendiği ve oyuncuyu transfer listesine eklediği ifade edildi.
LIVERPOOL 50 MİLYON POUND'U GÖZDEN ÇIKARABİLİR
Galatasaray'ın Singo'yu sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı biliniyor. İngiliz basınına göre Liverpool, bu transfer için ciddi bir yatırım yapmaya hazır.
İngiliz medyasının haberine göre Premier Lig temsilcisi, başarılı savunmacı için 50 milyon Pound seviyesinde teklif yapmayı değerlendirebilir. Bu rakam gerçekleşirse Singo, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışlarından birine aday olacak.
SINGO LİSTELERİN ZİRVESİNDE
24 yaşındaki savunmacı, hem sağ stoper hem sağ bek olarak gösterdiği yüksek tempo ve atletik yapısıyla Galatasaray'ın bu sezon en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor. Singo'nun bu çıkışı, Avrupa'daki elit kulüplerin ilgisini hızla artırmış durumda.