50 milyon euroluk dev transfer! İngiliz devi Galatasaray'ın yıldızına talip

Ada basınında günün en dikkat çekici haberlerinden biri Singo hakkında geldi. Liverpool'un, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında savunma oyuncusunun fizik gücü, sürati ve iki yönlü oyununa hayran kaldığı belirtildi. Kulübün teknik ekibinin ve scout ekibinin, Singo'nun performans raporunu çok beğendiği ve oyuncuyu transfer listesine eklediği ifade edildi.

Wilfried Singo (AA) LIVERPOOL 50 MİLYON POUND'U GÖZDEN ÇIKARABİLİR Galatasaray'ın Singo'yu sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı biliniyor. İngiliz basınına göre Liverpool, bu transfer için ciddi bir yatırım yapmaya hazır. İngiliz medyasının haberine göre Premier Lig temsilcisi, başarılı savunmacı için 50 milyon Pound seviyesinde teklif yapmayı değerlendirebilir. Bu rakam gerçekleşirse Singo, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışlarından birine aday olacak.