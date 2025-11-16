PODCAST CANLI YAYIN

50 milyon euroluk dev transfer! İngiliz devi Galatasaray'ın yıldızına talip

Galatasaray’ın Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği üst düzey performansla Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. 24 yaşındaki Fildişili yıldız için Premier Lig devi Liverpool’un harekete geçtiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
50 milyon euroluk dev transfer! İngiliz devi Galatasaray'ın yıldızına talip

Ada basınında günün en dikkat çekici haberlerinden biri Singo hakkında geldi. Liverpool'un, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında savunma oyuncusunun fizik gücü, sürati ve iki yönlü oyununa hayran kaldığı belirtildi.

Kulübün teknik ekibinin ve scout ekibinin, Singo'nun performans raporunu çok beğendiği ve oyuncuyu transfer listesine eklediği ifade edildi.

Wilfried Singo (AA)Wilfried Singo (AA)

LIVERPOOL 50 MİLYON POUND'U GÖZDEN ÇIKARABİLİR

Galatasaray'ın Singo'yu sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı biliniyor. İngiliz basınına göre Liverpool, bu transfer için ciddi bir yatırım yapmaya hazır.

İngiliz medyasının haberine göre Premier Lig temsilcisi, başarılı savunmacı için 50 milyon Pound seviyesinde teklif yapmayı değerlendirebilir. Bu rakam gerçekleşirse Singo, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışlarından birine aday olacak.

Wilfried Singo (AA)Wilfried Singo (AA)

SINGO LİSTELERİN ZİRVESİNDE

24 yaşındaki savunmacı, hem sağ stoper hem sağ bek olarak gösterdiği yüksek tempo ve atletik yapısıyla Galatasaray'ın bu sezon en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor. Singo'nun bu çıkışı, Avrupa'daki elit kulüplerin ilgisini hızla artırmış durumda.

Wilfried Singo (AA)Wilfried Singo (AA)

KEMERBURGAZ'DA BİREYSEL ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Suudi Arabistan ve Umman'la oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almayan Singo, çalışmalarını İstanbul'da, Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Yıldız oyuncunun hem fiziksel hem mental olarak sezona odaklı bir şekilde hazırlandığı bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı