İrfan Can Kahveci ve Lucas Torreira takipleşiyor! Transfer işareti mi?

Trendyol Süper Lig’de milli ara devam ederken hem Galatasaray hem Fenerbahçe cephesinde ses getiren bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Galatasaray’ın dinamosu Lucas Torreira, sosyal medyada birbirlerini takibe aldı. Bu hamle, iki kulübün taraftarları arasında büyük merak uyandırdı.

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan ve bir süredir U19 Takımı'yla antrenman yapan İrfan Can Kahveci'nin Torreira'yı takibe alması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolseverler, bu etkileşimi olası bir transfer sinyali olarak yorumladı.

İRFAN CAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Sarı-lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan milli futbolcu için yakın zamanda net bir karar verilmesi bekleniyor. Yönetim ve teknik heyet, oyuncunun geleceği konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor. Taraftarların bir kısmı, takipleşmenin "futbolcular arasındaki dostluk" olduğunu savunurken, bir kısmı ise "Galatasaray'a transfer olur mu?" ihtimalini tartışıyor.

BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

İrfan Can Kahveci'nin adı son dönemde Beşiktaş ile de sıkça anılmıştı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, konuyla ilgili gelen sorulara temkinli yaklaşmış ve şu ifadeyi kullanmıştı:

"İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil."

TRANSFERE DAİR RESMİ BİR GELİŞME YOK

Takipleşme sonrası sosyal medyada transfer spekülasyonları artmış olsa da hem Galatasaray hem Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İrfan Can'ın kadro dışı durumu ve Torreira ile kurduğu yeni bağlantı, önümüzdeki günlerde gündemin ilk sıralarında yer almaya devam edecek gibi görünüyor.

