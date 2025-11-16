İrfan Can Kahveci ve Lucas Torreira takipleşiyor! Transfer işareti mi?

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan ve bir süredir U19 Takımı'yla antrenman yapan İrfan Can Kahveci'nin Torreira'yı takibe alması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolseverler, bu etkileşimi olası bir transfer sinyali olarak yorumladı.
İRFAN CAN'IN DURUMU BELİRSİZ
Sarı-lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan milli futbolcu için yakın zamanda net bir karar verilmesi bekleniyor. Yönetim ve teknik heyet, oyuncunun geleceği konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor. Taraftarların bir kısmı, takipleşmenin "futbolcular arasındaki dostluk" olduğunu savunurken, bir kısmı ise "Galatasaray'a transfer olur mu?" ihtimalini tartışıyor.
BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI
İrfan Can Kahveci'nin adı son dönemde Beşiktaş ile de sıkça anılmıştı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, konuyla ilgili gelen sorulara temkinli yaklaşmış ve şu ifadeyi kullanmıştı:
"İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil."