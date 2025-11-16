İrfan Can Kahveci ve Lucas Torreira takipleşiyor! Transfer işareti mi?

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan ve bir süredir U19 Takımı'yla antrenman yapan İrfan Can Kahveci'nin Torreira'yı takibe alması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolseverler, bu etkileşimi olası bir transfer sinyali olarak yorumladı.

İrfan Can Kahveci (AA) İRFAN CAN'IN DURUMU BELİRSİZ Sarı-lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan milli futbolcu için yakın zamanda net bir karar verilmesi bekleniyor. Yönetim ve teknik heyet, oyuncunun geleceği konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor. Taraftarların bir kısmı, takipleşmenin "futbolcular arasındaki dostluk" olduğunu savunurken, bir kısmı ise "Galatasaray'a transfer olur mu?" ihtimalini tartışıyor.