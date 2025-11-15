PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor transferde rotasını belirledi! Stopere sürpriz isim

Trabzonspor, ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer yakaladığı çıkışla dikkat çeken genç savunmacı için kısa süre içinde temaslara başlayacak.

Polonya basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Alex Douglas'ı uzun süredir takip ediyor. Daha önce de gündeme gelen İsveçli savunmacı için bordo-mavililerin ocak ayında resmi görüşmelere başlaması planlanıyor. Kulübün scouting ekibinin oyuncuyu yakından tanıdığı ve olumlu rapor sunduğu belirtildi.

LECH POZNAN'DA 14 MAÇA ÇIKTI

1.90 boyundaki Douglas'ın Lech Poznan ile sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 2 milyon euro.

Bu sezon Polonya ekibiyle 14 resmi maça çıkan Douglas, toplam 959 dakika sahada kaldı. Eylül 2024'ten bu yana İsveç Milli Takımı'nda görev alan savunmacı, ülkesinde de gelecek vadeden isimler arasında değerlendiriliyor.

POLONYA'DA GELEN ŞAMPİYONLUK

Temmuz 2024'te Lech Poznan'a transfer olan Alex Douglas, takımıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşadı. Kariyerinin ilk kupasını kazanan oyuncu, performansıyla kulübün en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

İSVEÇ'TE YAKIN MARKAJ

Trabzonspor'un gündemindeki Douglas, İsveç Milli Takımı'na düzenli olarak davet ediliyor. İsveç basınında da yakından takip edilen 24 yaşındaki futbolcunun kariyerinde bir üst seviyeye çıkmak istediği belirtiliyor.

HAVA TOPLARINDA ÜSTÜN PERFORMANS

Douglas, fizik gücü ve özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıkıyor. Duran toplar ve kenar ortalarında rakiplerine ciddi üstünlük kuran genç savunmacı, ikili mücadelelerde de oldukça başarılı bir grafik çiziyor.

Trabzonspor'un stoper hattına yapacağı takviye için öne çıkan adaylardan biri olan Alex Douglas konusunda ocak ayında sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

