Trabzonspor transferde rotasını belirledi! Stopere sürpriz isim

Polonya basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Alex Douglas'ı uzun süredir takip ediyor. Daha önce de gündeme gelen İsveçli savunmacı için bordo-mavililerin ocak ayında resmi görüşmelere başlaması planlanıyor. Kulübün scouting ekibinin oyuncuyu yakından tanıdığı ve olumlu rapor sunduğu belirtildi.

Alex Douglas (Lech Poznan) LECH POZNAN'DA 14 MAÇA ÇIKTI 1.90 boyundaki Douglas'ın Lech Poznan ile sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 2 milyon euro. Bu sezon Polonya ekibiyle 14 resmi maça çıkan Douglas, toplam 959 dakika sahada kaldı. Eylül 2024'ten bu yana İsveç Milli Takımı'nda görev alan savunmacı, ülkesinde de gelecek vadeden isimler arasında değerlendiriliyor.