Sergen Yalçın'ın raporu hazır





KALECİ ARAYIŞLARI BAŞLADI



Öte yandan Mert, Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptırdı. Son olarak Konyaspor ile oynanan erteleme maçında kaleye geçen Günok, son 4 müsabakada yedek oturdu. Tecrübeli file bekçisinin de bu durumdan rahatsız olduğu ve ayrılmaya sıcak bakabileceği öğrenildi.



Fenerbahçe'den kiralık gelen Cengiz Ünder'in 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılması bekleniyor.