Beşiktaş ilk transferini belirledi! Ocak ayında hedef İngiltere

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, kötü geçen haftanın ardından nefes aldı. Siyah-beyazlı ekip, derbi yenilgisini telafi ederek moral buldu ve milli araya keyifli bir şekilde girdi. Ancak camiada sadece saha içi performans değil, transfer çalışmaları da gündemde. Kara Kartal'ın, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Stefan Ortega ile ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

KARA KARTAL MORALLENDİ

Beşiktaş, ligdeki 12. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti. Bu galibiyetle 6. sıradaki yerini koruyan siyah-beyazlılar, kötü giden haftaların ardından derin bir nefes aldı. Geçtiğimiz hafta kaybedilen derbi sonrası yaşanan moral bozukluğu, Antalya deplasmanında alınan galibiyetle yerini yeniden umut dolu bir atmosfere bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, milli araya yüksek motivasyonla girdi. Ancak Beşiktaş'ta gözler şimdi transfere çevrilmiş durumda.