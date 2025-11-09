PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş ilk transferini belirledi! Ocak ayında hedef İngiltere

Antalyaspor galibiyetiyle milli araya giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Siyah beyazlılar, gözünü düny devinin yıldızına dikti. Şartlar oluşursa teklif yapılacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, kötü geçen haftanın ardından nefes aldı. Siyah-beyazlı ekip, derbi yenilgisini telafi ederek moral buldu ve milli araya keyifli bir şekilde girdi. Ancak camiada sadece saha içi performans değil, transfer çalışmaları da gündemde. Kara Kartal'ın, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Stefan Ortega ile ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

KARA KARTAL MORALLENDİ

Beşiktaş, ligdeki 12. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti. Bu galibiyetle 6. sıradaki yerini koruyan siyah-beyazlılar, kötü giden haftaların ardından derin bir nefes aldı. Geçtiğimiz hafta kaybedilen derbi sonrası yaşanan moral bozukluğu, Antalya deplasmanında alınan galibiyetle yerini yeniden umut dolu bir atmosfere bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, milli araya yüksek motivasyonla girdi. Ancak Beşiktaş'ta gözler şimdi transfere çevrilmiş durumda.

SÜRPRİZ TRANSFER GELİŞMESİ

Siyah-beyazlı ekip, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Takımın performansını yukarı çekmek ve bazı bölgelerde yaşanan eksikleri gidermek isteyen yönetim, özellikle kaleci pozisyonuna odaklanmış durumda. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Avrupa futbolunun en prestijli kulüplerinden birinde forma giyen tecrübeli bir file bekçisi oldu.

KALEDE GÜVEN SORUNU

Beşiktaş, sezon başından bu yana kalede istikrarlı bir performans sergileyemedi. Deneyimli kaleci Mert Günok'un düşen formu sonrası eldivenler genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na teslim edildi. Ancak yönetim, uzun vadeli bir çözüm arayışına girdi. Bu noktada dünya futbolunun en güçlü takımlarından Manchester City'nin kalecisi Stefan Ortega gündeme geldi.

STEFAN ORTEGA İDDİASI

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi Stefan Ortega'yı transfer etmek istiyor. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman kaleci, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor. Manchester City'de genellikle Ederson'un yedeği olan Ortega, bu durumdan memnun değil ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Beşiktaş cephesi ise, tecrübeli kalecinin ocak ayında uygun mali şartlarla kadroya katılabileceğine inanıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Beşiktaş kalesi Loris Karius'tan sonra yeniden bir Alman kaleciye emanet edilecek.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Stefan Ortega'nın Manchester City'den ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymek isteyen 33 yaşındaki kaleci, ocak ayında City kariyerine nokta koyabilir. Beşiktaş yönetimi, Ortega transferinde en büyük avantaj olarak "garanti forma" ve "liderlik rolü" vaat ediyor. Siyah-beyazlılar, Alman kaleciye Süper Lig'de fark yaratabileceği bir ortam sunmayı hedefliyor.

4 SEZONDUR MANCHESTER CITY FORMASI GİYİYOR

Stefan Ortega, 2022 yazında bedelsiz şekilde Almanya ekibi Arminia Bielefeld'den Manchester City'ye transfer olmuştu. İngiliz kulübüyle bugüne kadar 56 resmi maçta forma giyen tecrübeli file bekçisi, 25 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. City'de geçirdiği dönemde Pep Guardiola tarafından rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilen Ortega, İngiltere Kupası ve Şampiyonlar Ligi dahil birçok önemli karşılaşmada görev aldı.
Ancak düzenli forma şansı bulamaması, ayrılık kararını hızlandırdı.

