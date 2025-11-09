Beşiktaş ilk transferini belirledi! Ocak ayında hedef İngiltere

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, kötü geçen haftanın ardından nefes aldı. Siyah-beyazlı ekip, derbi yenilgisini telafi ederek moral buldu ve milli araya keyifli bir şekilde girdi. Ancak camiada sadece saha içi performans değil, transfer çalışmaları da gündemde. Kara Kartal'ın, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Stefan Ortega ile ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
KARA KARTAL MORALLENDİ
Beşiktaş, ligdeki 12. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti. Bu galibiyetle 6. sıradaki yerini koruyan siyah-beyazlılar, kötü giden haftaların ardından derin bir nefes aldı. Geçtiğimiz hafta kaybedilen derbi sonrası yaşanan moral bozukluğu, Antalya deplasmanında alınan galibiyetle yerini yeniden umut dolu bir atmosfere bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, milli araya yüksek motivasyonla girdi. Ancak Beşiktaş'ta gözler şimdi transfere çevrilmiş durumda.
SÜRPRİZ TRANSFER GELİŞMESİ
Siyah-beyazlı ekip, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Takımın performansını yukarı çekmek ve bazı bölgelerde yaşanan eksikleri gidermek isteyen yönetim, özellikle kaleci pozisyonuna odaklanmış durumda. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Avrupa futbolunun en prestijli kulüplerinden birinde forma giyen tecrübeli bir file bekçisi oldu.
KALEDE GÜVEN SORUNU
Beşiktaş, sezon başından bu yana kalede istikrarlı bir performans sergileyemedi. Deneyimli kaleci Mert Günok'un düşen formu sonrası eldivenler genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na teslim edildi. Ancak yönetim, uzun vadeli bir çözüm arayışına girdi. Bu noktada dünya futbolunun en güçlü takımlarından Manchester City'nin kalecisi Stefan Ortega gündeme geldi.