Nagelsmann'dan Leroy Sane sözleri!

Nagelsmann, "Hala ondan beklediğim rakamlara ulaşamadı." dedi. Sözlerine devam eden 38 yaşındaki genç teknik adam, "Mesele profil meselesi, onun gibi 6-7 oyuncu daha olsaydı milli takıma çağrılması daha zor olurdu." diye konuştu.



Alman teknik adam, "Leroy ile çok iyi bir görüşme yaptık. Ondan ne istediğimi biliyor. Burada kendini kanıtlamak için çok fazla şansı yok. Bunu ona açıkça söyledim. Leroy, her şeyi yapabilen bir oyuncu. Sadece elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor." sözlerini sar

f etti.



Nagelsmann, "Onun profilinde bir oyuncuda olması gereken her şeye sahip, bu yüzden bir şans daha alıyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de performansını artırdı ama yine de daha iyisini yapması gerekiyor." dedi.