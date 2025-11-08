Kocaeli’de Galatasaray coşkusu! Taraftarlardan Osimhen’e büyük ilgi

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile Galatasaray, yarın saat 17.00'de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı kafile, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kara yoluyla Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki otele ulaştı. Galatasaray'ı otel önünde meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde bekleyen taraftarlar, takımlarını coşkuyla karşıladı.
Kafileye büyük ilgi gösteren taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise yoğun istek üzerine taraftarlara "üçlü" çektirerek coşkuyu artırdı.