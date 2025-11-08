Brezilya GP'de sprint yarışı Lando Norris'in

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde yapılan sprint yarışında Lando Norris, 53 dakika 25.928 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

PODYUMUN DİĞER İSİMLERİ

Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, Norris'in 0.845 saniye gerisinde ikinci oldu. Takım arkadaşı Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 2.318 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, yarışın 6. turunda bariyere çarparak mücadeleyi tamamlayamadı.

Brezilya Grand Prix'si, yarın TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.