Brezilya GP'de sprint yarışı Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası Brezilya Grand Prix’sindeki sprint yarışını, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde yapılan sprint yarışında Lando Norris, 53 dakika 25.928 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, Norris'in 0.845 saniye gerisinde ikinci oldu. Takım arkadaşı Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 2.318 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, yarışın 6. turunda bariyere çarparak mücadeleyi tamamlayamadı.

Brezilya Grand Prix'si, yarın TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

