Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların

Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen 1-1 beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde 1-0 üstün duruma geçip 2-1, Fenerbahçe karşısında ise 2-0'lık avantajına rağmen 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

UDUOKHAI SINIRDA Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla uyarılan Uduokhai, Antalyaspor karşısında da sarı kart görmesi halinde 13. haftada Samsunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.