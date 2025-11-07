PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'ye evinde 4-2 yenilen Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu randevu öncesinde cezalı olan teknik direktör, ilk 11'ini belirledi.

Bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansla dikkat çeken Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Haftaya 17 puanla 7. sırada giren ve ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

KARTAL SKORU KORUYAMADI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti.

Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti.

EKSİKLER

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista dünkü antrenmanda yer almazken, bu oyuncuların kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen 1-1 beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde 1-0 üstün duruma geçip 2-1, Fenerbahçe karşısında ise 2-0'lık avantajına rağmen 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

UDUOKHAI SINIRDA

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla uyarılan Uduokhai, Antalyaspor karşısında da sarı kart görmesi halinde 13. haftada Samsunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

EROL BULUT'UN BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ YOK

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılara karşı 11 kez rakip olan Bulut, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Erol Bulut, Beşiktaş ile son olarak Gaziantep FK'yi çalıştırdığı 2022-2023 sezonunda karşılaşmış ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Sergen Yalçın'ın sahaya Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Rıdvan; Ndidi, Salih, Cerny, Jota Silva, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

