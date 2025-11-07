Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların

Bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansla dikkat çeken Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, yarın Antalyaspor'a konuk olacak.
Haftaya 17 puanla 7. sırada giren ve ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
KARTAL SKORU KORUYAMADI
Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti.
Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti.
EKSİKLER
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Tedavileri devam eden Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista dünkü antrenmanda yer almazken, bu oyuncuların kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.