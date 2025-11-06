TRT 1 CANLI YAYIN MAÇ İZLE | Samsunspor - Hamrun Spartans maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir?

Gruptaki ilk iki maçını kazanarak dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlılar, üçüncü sınavında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı Samsun'da konuk edecek. Taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, grubun liderliği için kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? TRT 1'den şifresiz olarak nasıl izlenir?
SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsunspor-Hamrun Maçı, 6 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor ile Hamrun arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
