TRT 1 CANLI YAYIN MAÇ İZLE | Samsunspor - Hamrun Spartans maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir?

Gruptaki ilk iki maçını kazanarak dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlılar, üçüncü sınavında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı Samsun'da konuk edecek. Taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, grubun liderliği için kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? TRT 1'den şifresiz olarak nasıl izlenir?