TRT 1 CANLI YAYIN MAÇ İZLE | Samsunspor - Hamrun Spartans maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir?

UEFA Konferans Ligi’nde ülkemizi gururla temsil eden Samsunspor, Avrupa sahnesinde yeni bir zafere daha imza atmak için sahaya çıkıyor. Taraftarlar, “Samsunspor ile Hamrun Spartans maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Peki Avrupa Konferans Ligi maçları nereden izlenir? İşte Samsunspor - Hamrun Spartans maçı canlı yayın bilgisi…

Gruptaki ilk iki maçını kazanarak dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlılar, üçüncü sınavında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı Samsun'da konuk edecek. Taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, grubun liderliği için kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? TRT 1'den şifresiz olarak nasıl izlenir?

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Hamrun Maçı, 6 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Hamrun arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Marius.

Hamrun: Bonello, Rafael, Polito, Marcelina, Camenzuli, Hadzi, Bjelicic, Coric, Eder, Thioune, Koffi.

