Türkiye - Afganistan maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları’nın İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk mücadelesi

Kadın Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam Türkiye, Afganistan ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Afganistan kadın voleybol maçı, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Afganistan maçı saat kaçta?
Türkiye-Afganistan maçı, 4 Kasım Salı günü saat 16:00'da oynanacak.
Türkiye - Afganistan maçı hangi kanalda?
Türkiye ile Afganistan arasındaki İslami Dayanışma Turnuvası maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Kadın Milli Takımımızın sporcu kadrosu ve maç programı şu şekilde:
Sporcu Kadrosu
Pasörler: Dilay Özdemir, Eda Nazlı Kafkas
Pasör Çaprazı: Defne Başyolcu
Smaçörler: Merve Nur Öztürk, Liza Safronova, Ege Melisa Bükmen, Aslı Tecimer, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy
Libero: Selin Adalı