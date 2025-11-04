Türkiye - Afganistan maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları’nın İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk mücadelesi

PODCAST CANLI YAYIN

6. İslami Dayanışma Oyunları heyecanı başlıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) tarafından düzenlenen organizasyonun bu yılki durağı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad. Yarışmalar voleybol ve futsal karşılaşmalarıyla start alacak. Turnuvanın ilk gününde milli heyecan da yaşanacak. Peki Türkiye - Afganistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kadın Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam Türkiye, Afganistan ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Afganistan kadın voleybol maçı, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Afganistan maçı saat kaçta?

Türkiye-Afganistan maçı, 4 Kasım Salı günü saat 16:00'da oynanacak.

Türkiye - Afganistan maçı hangi kanalda?

Türkiye ile Afganistan arasındaki İslami Dayanışma Turnuvası maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Kadın Milli Takımımızın sporcu kadrosu ve maç programı şu şekilde:

Sporcu Kadrosu

Pasörler: Dilay Özdemir, Eda Nazlı Kafkas

Pasör Çaprazı: Defne Başyolcu

Smaçörler: Merve Nur Öztürk, Liza Safronova, Ege Melisa Bükmen, Aslı Tecimer, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Libero: Selin Adalı

4 Kasım 2025

16.00 Türkiye-Afganistan (TRT Spor)

6 Kasım 2025

16.00 Türkiye-İran (TRT Spor)

9 Kasım 2025

16.00 Türkiye-Azerbaycan (TRT Spor Yıldız)

11 Kasım 2025

13.00 Türkiye-Tacikistan (TRT Spor)

