Türkiye - Afganistan maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları’nın İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk mücadelesi

Kadın Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam Türkiye, Afganistan ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Afganistan kadın voleybol maçı, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?