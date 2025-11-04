PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Cerny tartışması!

Kendi evindeki derbide Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin erkenden oyundan alınması şaşkınlık yarattı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'a yöneltilen eleştirilerden biri de Vaclav Cerny konusunda oldu. Yalçın'ın henüz 57. dakikada Çek yıldızın yerine Milot Rashica'yı sahaya sürmesi tepki topladı.



Oyunda olduğu bölümde sol kanadı etkili kullanan ve El Bilal Toure'ye çok şık bir asist yapan Cerny sık sık orta alana gelerek, aynı zamanda hücum oyuncularıyla bağlantı sağlayan isimdi. Çek futbolcunun yerine oyuna dahil olan Rashica bu görevi yerine getirmekte zorlandı.

Teknik patron Sergen Yalçın önceki haftalarda Rafa Silva'yı ikinci yarının ortalarında birkaç kez oyundan alarak şimşekleri üzerine çekmişti. Siyah-beyazlı takım, Portekizli yıldızın kenarda olduğu bölümlerde hücumda fazla varlık gösterememişti.

