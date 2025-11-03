PODCAST CANLI YAYIN

Milan Skriniar'dan Cerny'ye gönderme!

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Beşiktaş derbisinin ardından Vaclav Cerny'ye göndermede bulundu. İşte o görüntü...

Giriş Tarihi:
Milan Skriniar'dan Cerny'ye gönderme!
Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanında 3-2'lik skorla galibiyete uzandı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, derbinin ardından Beşiktaşlı Vaclac Cerny'ye göndermede bulundu.



Rangers forması giydiği dönemde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında gol atan Cerny, golünün ardından ağlama işareti yapmıştı.

Skriniar da aynı derbinin ardından Cerny'ye göndermede bulundu ve aynı ağlama işaretini yaptı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın derbinin ardından bu tepkisi özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.

Flaş Skriniar - Orkun kıyaslaması!Flaş Skriniar - Orkun kıyaslaması!
Flaş Skriniar - Orkun kıyaslaması!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter...
DEM Partili Ahmet Türk'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Çözerse Erdoğan çözer
Borsa İstanbul
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Milli futbolcudan gizli boşanma! Affedilmez ihanet 200 milyonluk nafaka
Yağmur ve fırtına geri dönüyor! Meteoroloji’den 3 günlük alarm: O illerde yağış kesintisiz sürecek! İstanbul, Ankara...
Memur ve emekli zammı 2026: Ocak maaş artışı yüzde 19’a çıkabilir! En düşük maaş ne kadar olacak?
Bağcılar'da sipariş kavgası kanlı bitti: İki eski dost arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı!
Kanarya muhteşem dönüşle sezona tutundu! Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
Cevdet Yılmaz açıkladı: Enflasyonda hedef 2027’de tek hane!
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Guinness rekorlu yarışmacı büyük riske girdi!
CTE'den çarşaf ve banyo havlusu detayı! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü?
İbrahim Özkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: "Yakınlığımız yok"
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi "su" anlaşması: "En büyük altyapı yatırımı olacaktır"
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul'da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?