PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın çılgına döndü! Fenerbahçe derbisinde atıldı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbi, saha kadar kenarda da büyük gerilime sahne oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar 2-0 öndeyken, karşılaşmanın en kritik anlarından biri yaşandı. Beşiktaş’ın yıldız orta sahası Orkun Kökçü’nün Edson Alvarez’e yaptığı müdahale sonrası oyundan atıldı. Ardından hakem Ali Yılmaz'a tepki gösteren Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü. Yalçın adeta çılgına döndü.

Giriş Tarihi:
Sergen Yalçın çılgına döndü! Fenerbahçe derbisinde atıldı

Maçın 62. dakikasında Orkun Kökçü, orta sahada girdiği mücadelede Edson Alvarez'e sert bir müdahalede bulundu. Hakem Ali Yılmaz ilk etapta sarı kartına başvurdu ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izledi ve karar değişti.

Orkun Kökçü, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu karar sonrası Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı ve karşılaşmanın temposu birden yükseldi.

SERGEN YALÇIN SAHAYA GİRDİ KIZARDI

Kırmızı kart kararının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük tepki gösterdi. Hakem kararına sinirlenen Yalçın, saha içine girerek itirazda bulundu.

Temasın fazla olmadığını savunan ve yoğun protesto gösteren deneyimli çalıştırıcıya hakem Ali Yılmaz, doğrudan kırmızı kart çıkardı. Böylece kısa süre içinde Beşiktaş'tan hem oyuncu hem teknik direktör kırmızı kart görmüş oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI
D&R
İbrahim Özkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: "Yakınlığımız yok"
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi "su" anlaşması: "En büyük altyapı yatırımı olacaktır"
Orduya hazır olun talimatı! ABD Başkanı Donald Trump'tan Nijerya’ya askeri müdahale ve yardım kesintisi
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir
Oğlu açıkladı: Engin Çağlar'ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço'dan Ediz Hun'a dostları cenaze törenine akın etti
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç ve ibra şoku! Adalı eski yönetimi bombaladı: "Her gün yıktığınız bir işi toparlamaya çalışıyoruz"
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul'da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası o yıldıza övgü! "Bazen Kante bazen Makelele"
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi