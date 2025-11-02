Sergen Yalçın çılgına döndü! Fenerbahçe derbisinde atıldı

Maçın 62. dakikasında Orkun Kökçü, orta sahada girdiği mücadelede Edson Alvarez'e sert bir müdahalede bulundu. Hakem Ali Yılmaz ilk etapta sarı kartına başvurdu ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izledi ve karar değişti.

Orkun Kökçü, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu karar sonrası Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı ve karşılaşmanın temposu birden yükseldi.

SERGEN YALÇIN SAHAYA GİRDİ KIZARDI

Kırmızı kart kararının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük tepki gösterdi. Hakem kararına sinirlenen Yalçın, saha içine girerek itirazda bulundu.

Temasın fazla olmadığını savunan ve yoğun protesto gösteren deneyimli çalıştırıcıya hakem Ali Yılmaz, doğrudan kırmızı kart çıkardı. Böylece kısa süre içinde Beşiktaş'tan hem oyuncu hem teknik direktör kırmızı kart görmüş oldu.