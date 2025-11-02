PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirmek ve Domenico Tedesco ile yeni yapıya kavuşmak istiyor. Sarı lacivertlilerde ara transfer döneminde ayrılacak futbolculardan elde edilecek gelirle takviye yapılacak. İşte gündemdeki isimler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir

Fenerbahçe yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak adından söz ettirmiş ancak beklediği sezon başlangıcına imza atamamıştı. Kanarya'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Domenico Tedesco getirildi.

İLK DÖNEMLERİ OLACAK

Ocak ayını iple çeken Fenerbahçe'de hem Ali Koç'un ardından başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran hem de teknik direktör Domenico Tedesco ilk dönemini yaşayacak.

İki isim de en doğru hamleleri yaparak mevcut yapının güçlendirilmesi adına uğraş verecek. Mali konularda Saran, saha içinde ise Tedesco'nun kararları etkin rol oynayacak.

ARDA'DAN PARA AKIŞI

İspanya La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid, sahasında karşılaştığı Valencia'yı 4-0 gibi net bir skorla geçerek zirvedeki konumunu güçlendirdi. Santiago Bernabéu'da oynanan karşılaşmada Arda Güler, yaptığı asist ve sergilediği etkileyici oyunla dikkatleri üzerine çekerken, eski kulübü Fenerbahçe'ye de önemli bir bonus kazandırdı.

KRİTİK ASİST

Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu. Genç milli yıldız, Mbappe'nin ikinci golünü hazırlayan isim olarak skora direkt etki etti. Bu sezon 14 maçta 3 gol ve 6 asist üreten Arda, toplamda 9 gole katkı vermiş oldu.

Dikkat çeken bir diğer detay ise tüm asistlerini Mbappe'ye yapmış olması. Fransız süper yıldızla kurduğu bağlantı, Real Madrid'deki rolünün her geçen gün daha değerli hale geldiğini gösteriyor.

75 MAÇI OLDU

Arda Güler'in Valencia karşısında forma giymesi, sadece Real Madrid'e değil Fenerbahçe'ye de kazanç sağladı.

Milli futbolcu, Madrid kariyerindeki 75. maçına çıkarak sözleşmesindeki bonus maddesini devreye soktu. Böylece sarı-lacivertli kulüp, Real Madrid'den 2 milyon euro daha gelir elde etti.

Toplam bonus anlaşması 10 milyon euro olan Arda Güler transferinde, Fenerbahçe bu hamleyle bonus gelirini 6 milyon euroya yükseltti. Arda her 25 maçta bir Real Madrid'e yeni bir ödeme yükümlülüğü doğururken, Fenerbahçe yapılan yatırımın meyvelerini almaya devam ediyor.

KAZANDIRMAYI SÜRDÜRÜYOR

Arda Güler, 2023 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza atmıştı. Dönemin en dikkat çekici transferlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu anlaşmada, bonus maddeleri büyük önem taşıyordu. Performansa dayalı maddeler sayesinde, genç yıldızın attığı her adım Fenerbahçe'ye ekonomik geri dönüş sunmayı sürdürüyor.

SATIŞ YAPILACAK

Fenerbahçe ara transferde bütçesini rahatlatmak amacıyla önce satış yapmak amacında. Kanarya'nın yıldızları birçok Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika ekibinin listesinde bulunuyor.

SYMANSKI'YE TALİPLER VAR

Geldiği dönemde performansıyla herkesi büyüleyen Sebastian Szymanski için 30-35 milyon euro bandında bonservis beklentisi vardı. Ancak Polonyalı yıldızın yaşadığı düşüş sonrası bu seviye 10-15 milyon euroya kadar düştü. Almanya ve Fransa'dan talipleri bulunuyor.

FRED ADA'YA DÖNEBİLİR

Manchester United'dan geldiği döneme göre çok daha düşük bir seviyede bulunan Fred, son zamanlarda yedek kulübesine hapsoldu. Bu nedenle de ayrılmak istiyor. Hem geldiği İngiltere'den hem de ülkesinden isteyenleri var. Sambacı yıldız için de yine 9-10 milyon euro beklenti var.

İSMAİL YÜKSEK DE HEDEFTE

Kanarya'nın orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek de transferin gözdelerinden biri olmayı başardı. Deneyimli futbolcunun Benfica'ya imza atmamasının ardından farklı bir ülkeye gitmesi söz konusu. İngiltere ve Fransa'dan isteyenleri söz konusu. Kapının 15 milyon eurodan açılması bekleniyor.

JAYDEN OOSTERWOLDE DE GÜNDEMDE

Bu sezon Fenerbahçe'nin savunmadaki sigortalarından biri olan Jayden Oosterwolde de ayrılabilecek isimler arasında. Hollandalı stoper sol ayağını kullanmasının yanı sıra mücadeleci yapısıyla da dikkat çekiyor.

ANDERSON TALISCA'YA BREZİLYA'DAN ÇAĞRI

Geride kalan sezonun devre arasında sarı lacivertli ekibe imza atan Anderson Talisca'nın kontratı sona eriyor. Ülkesi Brezilya'dan bazı takımların ilgilendiği yıldız maestro için ödenen yıllık ücretten çıkmak adına ayrılık yaşanabilir. Bu da harcama limitlerinde yer açacak.

EN-NEYSRI'DE BEKLENTİ YÜKSEK

Attığı gollere rağmen Fenerbahçe taraftarlarına kendisini kabul ettirmeyi başaramayan Youssef En-Nesyri her ne kadar son haftalarda açılsa da ayrılması gündemde. Faslı futbolcunun özellikle Arap ülkelerinden istendiği biliniyor. Yönetimin en az 30 milyon eurodan kapıyı açması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
D&R
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi "su" anlaşması: "En büyük altyapı yatırımı olacaktır"
Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir
Oğlu açıkladı: Engin Çağlar'ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço'dan Ediz Hun'a dostları cenaze törenine akın etti
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul'da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası o yıldıza övgü! "Bazen Kante bazen Makelele"
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu