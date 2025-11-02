Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir

KRİTİK ASİST

Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu. Genç milli yıldız, Mbappe'nin ikinci golünü hazırlayan isim olarak skora direkt etki etti. Bu sezon 14 maçta 3 gol ve 6 asist üreten Arda, toplamda 9 gole katkı vermiş oldu.

Dikkat çeken bir diğer detay ise tüm asistlerini Mbappe'ye yapmış olması. Fransız süper yıldızla kurduğu bağlantı, Real Madrid'deki rolünün her geçen gün daha değerli hale geldiğini gösteriyor.