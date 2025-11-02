Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir

Fenerbahçe yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak adından söz ettirmiş ancak beklediği sezon başlangıcına imza atamamıştı. Kanarya'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Domenico Tedesco getirildi.
İLK DÖNEMLERİ OLACAK
Ocak ayını iple çeken Fenerbahçe'de hem Ali Koç'un ardından başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran hem de teknik direktör Domenico Tedesco ilk dönemini yaşayacak.
İki isim de en doğru hamleleri yaparak mevcut yapının güçlendirilmesi adına uğraş verecek. Mali konularda Saran, saha içinde ise Tedesco'nun kararları etkin rol oynayacak.
ARDA'DAN PARA AKIŞI
İspanya La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid, sahasında karşılaştığı Valencia'yı 4-0 gibi net bir skorla geçerek zirvedeki konumunu güçlendirdi. Santiago Bernabéu'da oynanan karşılaşmada Arda Güler, yaptığı asist ve sergilediği etkileyici oyunla dikkatleri üzerine çekerken, eski kulübü Fenerbahçe'ye de önemli bir bonus kazandırdı.