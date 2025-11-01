PODCAST CANLI YAYIN

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig, sahasında Stuttgart’ı konuk etti ve mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında aldığı bu zaferle üst sıralar yarışında önemli bir adım attı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Julian Chabot'un kendi kalesine gönderdiği golle Leipzig soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda da etkisini artıran ev sahibi, 53. dakikada Yan Diomande'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

STUTTGART DİRENDİ AMA YETMEDİ

Stuttgart, pes etmedi ve 65. dakikada Tiago Tomas'ın golüyle umutlandı. Ancak maçın son bölümünde Leipzig bir kez daha sahneye çıktı. 90. dakikada Romulo'nun attığı gol, skoru belirledi: 3-1.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu galibiyetle Leipzig puanını 22'ye yükselterek zirve yarışına güçlü bir şekilde tutundu. Stuttgart ise 18 puanda kaldı.

Gelecek hafta Leipzig, Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Stuttgart ise evinde Augsburg'u konuk edecek.

