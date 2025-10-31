PODCAST CANLI YAYIN

Toni Kroos'tan Arda Güler için övgü dolu sözler

Real Madrid’in eski yıldızlarından Toni Kroos, Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alman futbol ikonu, genç yıldızın yalnızca geleceğin değil, bugünün de önemli oyuncularından biri olduğunu belirtti. Kroos, Arda Güler’in Kylian Mbappé’nin bu sezonki performansına doğrudan katkı yaptığını ifade etti.

Kroos, Arda'nın yeteneklerinin Mbappé üzerinde pozitif etkisi olduğunu dile getirerek şu sözleri kullandı: "Mbappé olağanüstü bir sezon geçiriyor, buna şüphe yok. Bence bunun sebeplerinden biri de Arda Güler. Mbappé'nin yanında sihirli dokunuşlara sahip ve onu topla doğru biçimde buluşturabilen oyuncuların olması önemli."

Kroos'un bu sözleri, Arda'nın Real Madrid içerisindeki saygınlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

TAKIM İÇİNDE BÜYÜK SAYGI

Real Madrid'de kısa sürede ciddi etki yaratan Arda Güler, hem taraftar hem takım arkadaşları arasında önemli bir yer edindi. Kroos'un açıklamaları, genç yıldızın soyunma odasında da büyük destek gördüğünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ARDA VE MBAPPE'NİN RAKAMSAL GÜCÜ

Bu sezon Real Madrid formasıyla yüksek bir grafik çizen Arda Güler, 19 maçta 4 gol ve 7 asist yaptı. Takımın süper yıldızı Mbappé ise 16 maçta 17 gol ve 2 asist ile etkileyici performansını sürdürüyor. İkilinin uyumu, Real Madrid'in hücum gücünü sezon boyunca bir üst seviyeye taşıdı.

