Toni Kroos'tan Arda Güler için övgü dolu sözler

Kroos, Arda'nın yeteneklerinin Mbappé üzerinde pozitif etkisi olduğunu dile getirerek şu sözleri kullandı: "Mbappé olağanüstü bir sezon geçiriyor, buna şüphe yok. Bence bunun sebeplerinden biri de Arda Güler. Mbappé'nin yanında sihirli dokunuşlara sahip ve onu topla doğru biçimde buluşturabilen oyuncuların olması önemli."

Kroos'un bu sözleri, Arda'nın Real Madrid içerisindeki saygınlığını bir kez daha gözler önüne serdi.