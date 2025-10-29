PODCAST CANLI YAYIN

VAR kuralları değişiyor yetkiler genişliyor! IFAB açıklayacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolun kurallarında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, ikinci sarı kartlarda yapılan hatalar için VAR’ın müdahale etmesine izin verilmesi gündemde.

Mevcut uygulamada VAR sistemi, yalnızca direkt kırmızı kart pozisyonlarında devreye girebiliyor. Ancak bir oyuncunun ikinci sarı karttan atılması durumunda, sistem hakemin kararına müdahale edemiyor. IFAB'ın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme kabul edilirse, ikinci sarı kart hataları da VAR incelemesine tabi olacak.

KARAR 2026'DA GÖRÜŞÜLECEK

IFAB'dan yapılan açıklamada, bu önemli değişikliğin 20 Ocak 2026 tarihinde Londra'da yapılacak Yıllık İş Toplantısı'nda (AGM) masaya yatırılacağı belirtildi.

Toplantıda önergenin kabul edilmesi durumunda, bu kuralın önümüzdeki sezondan itibaren deneme aşamasına geçmesi bekleniyor.

Bu gelişme, futbol kamuoyunda hakem hatalarının azaltılması ve daha adil kararların alınması yönünde VAR sisteminde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

