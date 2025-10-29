PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den kız çocuklarına eğitim desteği

Fenerbahçe Kulübü, eğitim desteğine Koruncuk Vakfıyla devam edecek.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den kız çocuklarına eğitim desteği

Fenerbahçe Kulübü, kız çocuklarına eğitim desteğinin Koruncuk Vakfıyla devam edeceğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin ışığı, bu ülkenin evlatlarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Bizim için zafer yalnızca sahalarda kazanılmaz. En büyük gururumuz, bu ülkenin çocuklarının hayallerine dokunabilmektir. 2022'den bu yana, Cumhuriyetimizin çocukları için çıktığımız bu yolda; ÇYDD, TEV, TED ve şimdi Koruncuk Vakfı iş birliğiyle, her yıl daha fazla çocuğun geleceğine umut olmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Atamızın izinde, milletimizin yanında, Cumhuriyet'in çocuklarına fener olmaya devam edeceğiz." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl Koruncuk Vakfı ile birlikte, eğitime erişimde desteğe ihtiyaç duyan kız çocuklarının geleceğine ışık olmak için yola çıkıyoruz. 'Fenerbahçe ile Yarınlara Fener' burs programıyla; bir çocuğun defterindeki ilk satıra, bir öğrencinin kalbindeki ilk umuda, bir kız çocuğunun kurduğu ilk hayale ortak oluyoruz. Çünkü biz biliyoruz, bir kız çocuğunun geleceği, Cumhuriyet'in yarınıdır ve Fenerbahçe, o Cumhuriyet'i yaşatacak yarınların yanında olacaktır."

