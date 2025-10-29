PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın en büyük silahı Sergen Yalçın!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçın 4'ünü kazandı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ın en büyük silahı Sergen Yalçın!

Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ın derbilerdeki en büyük kozu ise Sergen Yalçın.

Yalçın, Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile 5, Fenerbahçe'yle de 3 kez mücadele etti.

52 yaşındaki teknik adam, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.



FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

Tecrübeli teknik adam, 2'si iç sahada, 1'i de deplasmanda olmak üzere 3 kez Fenerbahçe derbisine çıktı.

Tüpraş Stadyumu'ndaki maçlardan 2-0'lık galibiyet ve 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yalçın, Kadıköy'de ise 4-3'lük skorla gülen taraf oldu.

Beşiktaş’a Konyaspor deplasmanından dolayı ceza geldi!Beşiktaş’a Konyaspor deplasmanından dolayı ceza geldi!
Beşiktaş’a Konyaspor deplasmanından dolayı ceza geldi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var
Koza Altın
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
İdefix
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Kuruluş Orhan
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Türk Telekom
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!