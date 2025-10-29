Beşiktaş'ın en büyük silahı Sergen Yalçın!

Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ın derbilerdeki en büyük kozu ise Sergen Yalçın.



Yalçın, Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile 5, Fenerbahçe'yle de 3 kez mücadele etti.



52 yaşındaki teknik adam, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.