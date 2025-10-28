Ziraat Türkiye Kupası Canlı Yayın | Sakaryaspor - İnegölspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
3. tur maçlarında Sakaryaspor sahasında İnegölspor'u ağırlıyor.
Kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracağı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin , Alparslan Demir, Doğukan Tuzcu, Batuhan Çakır, Oğuzhan Açıl, Burak Altıparmak, Rijad Kobiljar, Mirza Cihan, Emre Demir, Mehmet Olçay, Abdurrahman Bayram.
İnegölspor: Emre Şeker, Ruhan Arda Aksoy, İbrahim Sürgülü, Ahmet Özkaya, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun Özcan Aydın, Yücel Candemir, Taha Recep Cebeci, Hasan alp Altınoluk.