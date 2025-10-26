Barış Alper’in performansı merak konusu

G.Saray'da Bodo Glimt ile oynanan maçta Barış Alper Yılmaz ıslıklanmış ve taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Başta Okan Buruk olmak üzere, takım arkadaşları ve UltrAslan, milli yıldıza destek vermişti. G.Saray'ın Göztepe ile oynayacağı maçta taraftarlar ilk olarak Barış Alper'i tribünlere çağıracak ve milli yıldızı alkışlayacak. Taraftarlar ve yıldız oyuncu arasında barış sağlanmış olacak. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz'ın bugün ortaya koyacağı performans merak ediliyor... Sezon başında NEOM, genç yıldızı transfer etmek istemiş ancak Galatasaray transfere izin vermemişti. Bu gelişme sonrası Barış Alper siyah ekran paylaşımı yaptı. Taraftarlar ve Barış arasındaki gerilim de bu şekilde başladı.