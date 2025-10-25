Karşılaşmanın ilk golü 38. dakikada geldi. Real Oviedo, Federico Vinas'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının başında konuk ekip farkı artırdı. 58. dakikada Salomon Rondon sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Ev sahibi Girona pes etmedi. 64. dakikada Cristhian Stuani'nin penaltı golüyle fark bire indi. 83. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüyle skor 2-2'ye geldi. Mücadelenin son anlarında tempo iyice yükseldi.

90+1. dakikada Stuani bir kez daha penaltıdan ağları havalandırarak Girona'yı 3-2 öne geçirdi. Ancak Real Oviedo pes etmedi ve 90+7. dakikada David Carmo'nun golüyle skoru 3-3'e getirdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Büyük heyecana sahne olan karşılaşma sonunda iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Girona ve Real Oviedo puanlarını 7'ye yükseltti.

SONRAKİ HAFTANIN PROGRAMI

La Liga'nın 11. haftasında Girona, Getafe deplasmanına gidecek. Real Oviedo ise sahasında Osasuna'yı konuk edecek.