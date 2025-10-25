PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan ıslık iddialarına açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup eden Galatasaray, aldığı galibiyetle birlikte grubunda avantaj elde etti. Ancak karşılaşmanın ardından, RAMS Park’taki atmosfer Avrupa basınında gündem olurken, Norveç’ten gelen bir iddia tartışma yarattı. Sarı kırmızılılardan söylentilere yanıt geldi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan ıslık iddialarına açıklama

İlk haftada Frankfurt'a mağlup olan Galatasaray, ardından oynadığı Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, grupta bir üst tura çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

RAMS PARK'TA TARİHİ ATMOSFER

Karşılaşma boyunca tribünlerden yükselen ıslık ve tezahüratlar, Bodo/Glimt oyuncularını oldukça zorladı. Hatta Norveç ekibinin teknik direktörü Kjetil Knutsen, gürültüden etkilenmemek için kulak tıkacı kullanmak zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosfer Avrupa basınında övgüyle bahsedilirken, Norveç medyasından Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Haberde, statta duyulan yoğun seslerin yalnızca taraftarlardan değil, hoparlör sisteminden verilen tezahürat ve ıslık seslerinden de kaynaklanmış olabileceği ileri sürüldü.

Leroy Sane (AA)Leroy Sane (AA)

GALATASARAY'DAN İDDİALARA SERT YANIT

Söz konusu iddialara Galatasaray cephesinden yanıt gecikmedi. Kulübün medya ve iletişim yöneticisi Coşkun Gülbahar, Norveç'in Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamada bu söylentileri kesin bir dille yalanladı:

"Tabii ki ses sadece taraftarlardan geliyor. İstanbul'daki stadımıza ilk gelişiniz mi bilmiyorum ama Galatasaray'ın iç saha maçları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde her zaman böyledir. Üç hafta önce Liverpool'a karşı oynadık, o zaman da aynı seviyedeydi. Türk halkının ne kadar özverili olduğunu biliyorsunuzdur. Gürültü sadece taraftarlardan geliyor."

Roland Sallai (AA)Roland Sallai (AA)

AVRUPA BASININDA GENİŞ YANKI

Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısındaki hem oyun gücü hem de taraftar desteği, Avrupa genelinde büyük yankı uyandırdı. Norveç medyasındaki iddialar tartışma yaratsa da, sarı-kırmızılı kulüp "bu atmosferin tamamen taraftar kaynaklı olduğunu" vurgulayarak konuya netlik kazandırdı.

RAMS Park'taki unutulmaz gece, sadece alınan 3 puanla değil, Galatasaray taraftarının oluşturduğu Avrupa çapındaki atmosferle de hafızalara kazındı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
"Gün" gibi casusluk! MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı | Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'ı nasıl yönlendirdi? Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan...
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü | En çok nereye yağdı?
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
ABD’de hükümet kapandı Pentagon patladı! Maaşları ödeyemedi bağış topladı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Ünlü pırlantacı operasyonu duyunca malları böyle kaçırdı: Ne varsa toplayın
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!