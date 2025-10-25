Galatasaray'dan ıslık iddialarına açıklama

İlk haftada Frankfurt'a mağlup olan Galatasaray, ardından oynadığı Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, grupta bir üst tura çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti.
RAMS PARK'TA TARİHİ ATMOSFER
Karşılaşma boyunca tribünlerden yükselen ıslık ve tezahüratlar, Bodo/Glimt oyuncularını oldukça zorladı. Hatta Norveç ekibinin teknik direktörü Kjetil Knutsen, gürültüden etkilenmemek için kulak tıkacı kullanmak zorunda kaldı.
Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosfer Avrupa basınında övgüyle bahsedilirken, Norveç medyasından Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Haberde, statta duyulan yoğun seslerin yalnızca taraftarlardan değil, hoparlör sisteminden verilen tezahürat ve ıslık seslerinden de kaynaklanmış olabileceği ileri sürüldü.
GALATASARAY'DAN İDDİALARA SERT YANIT
Söz konusu iddialara Galatasaray cephesinden yanıt gecikmedi. Kulübün medya ve iletişim yöneticisi Coşkun Gülbahar, Norveç'in Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamada bu söylentileri kesin bir dille yalanladı:
"Tabii ki ses sadece taraftarlardan geliyor. İstanbul'daki stadımıza ilk gelişiniz mi bilmiyorum ama Galatasaray'ın iç saha maçları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde her zaman böyledir. Üç hafta önce Liverpool'a karşı oynadık, o zaman da aynı seviyedeydi. Türk halkının ne kadar özverili olduğunu biliyorsunuzdur. Gürültü sadece taraftarlardan geliyor."