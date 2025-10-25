Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız golcü imzaya yakın

İtalyan çalıştırıcı, özellikle savunmadaki organizasyonu güçlendirerek takımı kompakt bir yapıya kavuşturdu. Tedesco'nun bu taktiksel yaklaşımı sayesinde Fenerbahçe artık rakiplerine daha az pozisyon veriyor, topun arkasında doğru yerleşiyor ve hücuma daha kontrollü çıkıyor.

SAVUNMADA DENGE OFANSTA ÇEŞİTLİLİK

Fenerbahçe'de son haftalarda dikkat çeken en önemli detaylardan biri, savunma-hücum dengesinin oturması oldu. Tedesco, Milan Skriniar ve Oosterwolde ikilisini merkezde doğru şekilde konumlandırarak defansta güveni artırdı. Önlerinde görev yapan Edson Alvarez ve İsmail Yüksek ikilisinin agresif presi, rakiplerin orta saha bağlantısını keserken, hücumda Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve En-Nesyri üçlüsünün dinamizmi rakiplere zor anlar yaşatıyor.

Tedesco'nun "yüksek tempo ve akılcı pas oyunu" anlayışı, hem taraftarların beğenisini kazandı hem de Fenerbahçe'nin uzun süredir aradığı kolektif oyun düzenini yeniden sahaya taşıdı.