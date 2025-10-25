PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız golcü imzaya yakın

Hem Trendyol Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, zorlu süreçte kadrosunu güçlendirmek için birçok ismi listesinde bulunduruyor. Transfer gerçekleşirse golcü konusunda sorunların çözülmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız golcü imzaya yakın

En-Nesyri'nin istikrarsız grafiği ve Jhon Duran'ın transfer olduğu günden bu yana istenen seviyeye gelememesiyle birlikte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeni bir golcü arayışı başladı.

TEDESCO GÜVEN TAZELEDİ

Üst üste aldığı galibiyetlerle üzerindeki soru işaretlerini silen Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de hem taraftarın hem yönetimin hem de camianın desteğini kazandı. Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adam önderliğinde hem skor anlamında hem de oyun disiplini açısından büyük bir çıkış yakaladı.

YENİ SİSTEM VE ENERJİ

Fenerbahçe, Domenico Tedesco döneminde adeta yeni bir kimliğe büründü. Göreve geldiği ilk günden itibaren takımın sistemini oturtmak için yoğun bir çalışma programı yürüten Tedesco, sabrının karşılığını aldı. Stuttgart karşısında ortaya konan yüksek tempolu, alan daraltan ve taktik disiplini ön planda tutan oyun anlayışı, sarı-lacivertli ekibin Avrupa seviyesindeki reflekslerini yeniden hatırlattı.

DAHA KONTROLLÜ HÜCUM

İtalyan çalıştırıcı, özellikle savunmadaki organizasyonu güçlendirerek takımı kompakt bir yapıya kavuşturdu. Tedesco'nun bu taktiksel yaklaşımı sayesinde Fenerbahçe artık rakiplerine daha az pozisyon veriyor, topun arkasında doğru yerleşiyor ve hücuma daha kontrollü çıkıyor.

SAVUNMADA DENGE OFANSTA ÇEŞİTLİLİK

Fenerbahçe'de son haftalarda dikkat çeken en önemli detaylardan biri, savunma-hücum dengesinin oturması oldu. Tedesco, Milan Skriniar ve Oosterwolde ikilisini merkezde doğru şekilde konumlandırarak defansta güveni artırdı. Önlerinde görev yapan Edson Alvarez ve İsmail Yüksek ikilisinin agresif presi, rakiplerin orta saha bağlantısını keserken, hücumda Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve En-Nesyri üçlüsünün dinamizmi rakiplere zor anlar yaşatıyor.

Tedesco'nun "yüksek tempo ve akılcı pas oyunu" anlayışı, hem taraftarların beğenisini kazandı hem de Fenerbahçe'nin uzun süredir aradığı kolektif oyun düzenini yeniden sahaya taşıdı.

TARAFTAR VE YÖNETİMDEN DESTEK

Fenerbahçe'nin Avrupa'da Stuttgart karşısında aldığı kritik galibiyet, Tedesco'nun üzerindeki baskıyı tamamen ortadan kaldırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy'de oynanan maçın ardından tribünlerde "Domenico Tedesco" tezahüratlarıyla genç teknik adama büyük sevgi gösterisinde bulundu.

İLETİŞİM VE FİZİKSEL HAZIRLIK

Yönetim cephesi de İtalyan hocadan oldukça memnun. Yönetim kurulu kaynaklarına göre, Tedesco'nun takımı disipline etmesi, oyuncularla kurduğu iletişim ve fiziksel hazırlığa verdiği önem, teknik heyetle olan güveni pekiştirdi.

FİZİKSEL VE MENTAL GELİŞİM

Fenerbahçe'nin sezon başına oranla en büyük farkı, oyuncuların fiziksel olarak üst seviyeye çıkması oldu. Son haftalarda sahaya yansıyan enerji, mücadele gücü ve pozisyon disiplininin yanı sıra futbolcuların mental açıdan özgüven kazanması, takımın genel havasını değiştirdi.

YÜKSEK TEMPOLU PRES

Süper Lig'de alınan Fatih Karagümrük galibiyeti, takım içindeki moral motivasyonu daha da yükseltti. Tedesco'nun antrenmanlarda uyguladığı yüksek tempolu pres çalışmaları, kondisyon seviyesini artırırken, futbolcuların da sahada birbirine olan güvenini güçlendirdi.

YARIŞIN PARÇASI OLMAK AMACINDA

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde kısa sürede istikrar yakalama sinyalleri verdi. İtalyan teknik adamın önümüzdeki hedefi, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da bu istikrarı sürdürmek ve takımı zirve yarışının kalıcı bir parçası haline getirmek.

TARAFTAR DA UMUTLU

Takımın oyun planında yapılan küçük ama etkili dokunuşlar, taraftarların da yeniden inancını tazeledi. Camia genelinde oluşan olumlu hava, sezonun geri kalan bölümü için umutları güçlendirirken, Tedesco da artık Fenerbahçe'nin geleceği için "doğru isim" olarak görülüyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için yıldız bir ismin peşine düştü. Sarı-lacivertli yönetim, futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak bir hamleye hazırlanıyor. Hedefte ise Hollanda Milli Takımı'nın efsanevi golcüsü Memphis Depay var.

TEDESCO LİDER İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hücum hattına yaratıcı, golcü ve lider bir oyuncu kazandırmak için çalışmalara başladı.

AVRUPA İÇİN SICAK

Brezilya ekibi Corinthians forması giyen Memphis Depay, listenin en üst sırasına yazıldı. Fotomaç'ın haberine göre, 31 yaşındaki yıldız futbolcu, Aralık 2026'da sona erecek sözleşmesine rağmen Avrupa'ya geri dönme fikrine sıcak bakıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KOZU

Hollandalı futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşündüğü ve özellikle UEFA organizasyonlarında forma giymek istediği bildirildi. Bu durum, Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendiriyor.

OYUN SİSTEMİNE UYUYOR

Depay, Corinthians'ta oynadığı 55 maçta 15 gol ve 14 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi. Yüksek teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve çok yönlülüğüyle bilinen yıldız futbolcunun; forvet, kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilmesi Tedesco'nun oyun sistemine tam anlamıyla uyan bir profil olarak değerlendiriliyor.

DÜNYA KUPASI PLANI

Depay'ın, Hollanda Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek istediği ve bu hedef doğrultusunda Avrupa'ya dönmeyi planladığı öne sürüldü. MLS ve Brezilya'da oynayan oyuncuların genellikle Avrupa'daki tempoya alışmakta zorlandığını düşünen Depay'ın, yeniden Avrupa sahnesine çıkarak form grafiğini yükseltmeyi amaçladığı ifade edildi.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun menajeriyle ön temas kurmaya hazırlanıyor. Transferin ekonomik boyutunda, Brezilya ekibi Corinthians'la bonservis görüşmeleri yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, kulübün finansal dengesini sarsmadan Depay'ı takıma kazandırmak için sponsor desteği de planlıyor.

KIRILMADIK REKOR BIRAKMADI

Memphis Depay, geçtiğimiz hafta Hollanda Milli Takımı tarihine geçti.
Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'nın Finlandiya'yı 4-0 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 2 asist yapan yıldız futbolcu, 54 gole ulaşarak ülkesinin en golcü futbolcusu unvanını aldı. Depay ayrıca 35 asistle Hollanda tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

HOLLANDA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Bu başarılarla birlikte Depay, Robin van Persie, Klaas-Jan Huntelaar ve Patrick Kluivert gibi efsane isimleri geride bıraktı. Teknik direktör Ronald Koeman'ın da takımda kilit rol verdiği oyuncu, saha içi liderliği ve gol sezgisiyle milli takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ

Kariyerine PSV Eindhoven altyapısında başlayan Depay, 2014-2015 sezonunda Eredivisie'de gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Hollanda'da "Yılın Futbolcusu" seçilen genç yıldız, ertesi sezon 34 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer oldu.

BARCELONA'DA DA OYNADI

İngiltere'de geçirdiği dönemin ardından Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon'a imza atan Depay, burada 5 sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. 2021'de Barcelona transferiyle yeniden üst düzey sahneye çıkan Depay, Katalan ekibiyle 2022-2023 sezonunda La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

GÜNEY AMERİKA'YA GİTTİ

Barcelona sonrası kariyerini Brezilya'da sürdüren yıldız futbolcu, Corinthians ile Brezilya Ligi şampiyonluğunu kazandı. Bu süreçte hem forvet hem kanat hem de serbest rolde görev alarak çok yönlü yapısını bir kez daha gösterdi.

DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Memphis Depay'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesi 2026 sonunda bitecek olan Depay için Fenerbahçe'nin kira + opsiyon formülünü gündeme aldığı öğrenildi.

HÜCUM HATTINA ZENGİNLİK KATACAK

31 yaşındaki Hollandalı oyuncunun kariyerinde çıktığı yaklaşık 600 maçta 200'den fazla gole katkı vermesi, deneyimi ve tecrübesiyle Fenerbahçe'ye önemli bir güç katabileceği düşünülüyor. Depay'ın transferi gerçekleşirse, Fenerbahçe hücum hattında En-Nesyri, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Nene gibi isimlerle birlikte Avrupa standartlarında bir kalite yakalayacak.

ONAY ÇIKTI

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, yönetimle yaptığı son toplantıda Depay ismine olumlu rapor verdiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının, "Gol sezgisi yüksek, teknik açıdan çok yönlü, oyuna yön verebilen bir oyuncuya ihtiyacımız var. Depay bu profile mükemmel uyuyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

LİSTEYE EKLENECEK

Depay transferinin devre arasında gerçekleşmesi halinde, yıldız futbolcu ilk fırsatta UEFA Avrupa Ligi listesine edilecek. Deneyimli golcünün, Fenerbahçe'nin Avrupa'da daha iddialı hale gelmesi için büyük bir adım olacağı düşünülüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu Necati Özkan Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi İstanbullunun verisi sızdırıldı
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Ünlü pırlantacı operasyonu duyunca malları böyle kaçırdı: Ne varsa toplayın
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız golcü imzaya yakın
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
ABD’den Latin Amerika’ya çifte hamle: Petro’ya yaptırım, Karayipler’e uçak gemisi
Yüzyılın Konut Projesi! Bakan Kurum sosyal konutların fiyatlarını açıkladı | İşte başvuru koşulları ve kampanya süreci
Tele1'e kayyum atandı: Kanal TMSF’ye devredildi
Başkan Erdoğan örnek daireleri gezdi! Bakan Kurum taksitleri açıkladı: 3 farklı konut ve ödeme planı
Fatih Tekke Eyüp maçı öncesi öğrencilerini uyardı! Puan kaybı istemiyor
Mütefekkir Sadık Albayrak Giresun Üniversitesi'nde İmam Hatip öğrencilerine seslendi: Ben bu dava için bu yola düştüm
CHP’den 4 isim ihraç edildi! Berhan Şimşek’ten zehir zemberek sözler: "İhraç edildiğim yer CHP değil, İmamoğlu Holding"
CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
Ajan Hüseyin Gün'ü üvey oğlu patlattı! Şok detaylar ortaya çıktı... İngiliz istihabaratı ile gizli mesajlaşmalar | Eski bakanlar neden takip edildi?
KKTC'de yeni dönem! Tufan Erhürman Meclis'te yemin etti! Türkiye ile özel bağ vurgusu: İlk fırsatta Başkan Erdoğan ile görüşecek
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "susuzluk" ayarı Özgür Özel'e "yolsuzluk" tepkisi: Lağım patladı
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı