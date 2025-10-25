Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız golcü imzaya yakın

En-Nesyri'nin istikrarsız grafiği ve Jhon Duran'ın transfer olduğu günden bu yana istenen seviyeye gelememesiyle birlikte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeni bir golcü arayışı başladı.
TEDESCO GÜVEN TAZELEDİ
Üst üste aldığı galibiyetlerle üzerindeki soru işaretlerini silen Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de hem taraftarın hem yönetimin hem de camianın desteğini kazandı. Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adam önderliğinde hem skor anlamında hem de oyun disiplini açısından büyük bir çıkış yakaladı.
YENİ SİSTEM VE ENERJİ
Fenerbahçe, Domenico Tedesco döneminde adeta yeni bir kimliğe büründü. Göreve geldiği ilk günden itibaren takımın sistemini oturtmak için yoğun bir çalışma programı yürüten Tedesco, sabrının karşılığını aldı. Stuttgart karşısında ortaya konan yüksek tempolu, alan daraltan ve taktik disiplini ön planda tutan oyun anlayışı, sarı-lacivertli ekibin Avrupa seviyesindeki reflekslerini yeniden hatırlattı.