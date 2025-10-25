25 Ekim 2025 maç fikstürü: Bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunları bu akşam oynanacak maçları merak ediyor ve arama motorlarında sıklıkla araştırıyor. 25 Ekim'de Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte günün maçları...
25 EKİM GÜNÜN MAÇLARI
SÜPER LİG
17:00 Kocaelispor – Alanyaspor | beIN Sports 1
20:00 Trabzonspor – Eyüpspor | beIN Sports 1
1. LİG
13:30 Sarıyer – Manisa FK | TRT Spor
13:30 Adana Demirspor – Van Spor FK | TRT Tabii Spor 6
16:00 Pendikspor – Serik Spor | TRT Spor
19:00 Sakaryaspor – Keçiörengücü | TRT Spor