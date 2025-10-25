25 Ekim 2025 maç fikstürü: Bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunları bu akşam oynanacak maçları merak ediyor ve arama motorlarında sıklıkla araştırıyor. 25 Ekim'de Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte günün maçları...