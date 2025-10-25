PODCAST CANLI YAYIN

25 Ekim 2025 maç fikstürü: Bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler, bu akşam oynanacak maçları merak ediyor ve arama motorlarında sıklıkla araştırıyor. 25 Ekim’de Süper Lig’de Trabzonspor, sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. Kocaelispor ise Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki bu akşam 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da hangi karşılaşmalar var? Günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
25 Ekim 2025 maç fikstürü: Bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunları bu akşam oynanacak maçları merak ediyor ve arama motorlarında sıklıkla araştırıyor. 25 Ekim'de Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte günün maçları...

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

25 EKİM GÜNÜN MAÇLARI

SÜPER LİG

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

1. LİG

  • 13:30 Sarıyer – Manisa FK | TRT Spor

  • 13:30 Adana Demirspor – Van Spor FK | TRT Tabii Spor 6

  • 16:00 Pendikspor – Serik Spor | TRT Spor

  • 19:00 Sakaryaspor – Keçiörengücü | TRT Spor

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

PREMIER LİG

  • 17:00 Newcastle United – Fulham | beIN Sports MAX 1

  • 17:00 Chelsea – Sunderland | beIN Sports 3

  • 19:30 Manchester United – Brighton & Hove Albion | beIN Sports 3

  • 22:00 Brentford – Liverpool | beIN Sports 3

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

LA LIGA

  • 15:00 Girona – Real Oviedo | S Sport, S Sport Plus

  • 17:15 Espanyol – Elche | S Sport, S Sport Plus

  • 19:30 Athletic Bilbao – Getafe | S Sport, S Sport Plus

  • 22:00 Valencia – Villarreal | S Sport, S Sport Plus

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

SERIE A

  • 16:00 Udinese – Lecce

  • 16:00 Parma – Como | S Sport 2, S Sport Plus, Tivibu Spor 1

  • 19:00 Napoli – Inter | S Sport 2, S Sport Plus, Tivibu Spor 1

  • 21:45 Cremonese – Atalanta | S Sport 2, S Sport Plus, Tivibu Spor 2

LIGUE 1

  • 18:00 Brest – PSG | beIN Sports 4

  • 20:00 Monaco – Toulouse | beIN Sports MAX 1

  • 22:05 Lens – Marsilya | beIN Sports MAX 1

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

BUNDESLIGA

  • 16:30 Hamburg – Wolfsburg | S Sport Plus

  • 16:30 Eintracht Frankfurt – St. Pauli | S Sport Plus, Tivibu Spor 3

  • 16:30 Augsburg – RB Leipzig | S Sport Plus, Tivibu Spor 4

  • 16:30 Mönchengladbach – Münih | S Sport Plus, Tivibu Spor 2

  • 16:30 Hoffenheim – Heidenheim

  • 19:30 Borussia Dortmund – Köln | S Sport Plus, Tivibu Spor 2

CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLA

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-Bodo Glimt maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11lerTRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-Bodo Glimt maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11ler
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-Bodo Glimt maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler
Okan Buruk Bodo Glimt 11ini netleştirdi! Galatasarayda forma o yıldızlarınOkan Buruk Bodo Glimt 11ini netleştirdi! Galatasarayda forma o yıldızların
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü | En çok nereye yağdı?
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
ABD’de hükümet kapandı Pentagon patladı! Maaşları ödeyemedi bağış topladı
Kadıköy'de İETT kazası: Şoför alkollü çıktı!
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Trump Asya turunda: İlk durak Kuala Lumpur! "Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber!
Ünlü pırlantacı operasyonu duyunca malları böyle kaçırdı: Ne varsa toplayın
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız golcü imzaya yakın
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
Tele1'e kayyum atandı: Kanal TMSF’ye devredildi
Fatih Tekke Eyüp maçı öncesi öğrencilerini uyardı! Puan kaybı istemiyor
Başkan Erdoğan örnek daireleri gezdi! Bakan Kurum taksitleri açıkladı: 3 farklı konut ve ödeme planı
Mütefekkir Sadık Albayrak Giresun Üniversitesi'nde İmam Hatip öğrencilerine seslendi: Ben bu dava için bu yola düştüm
CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı