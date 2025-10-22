TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-Bodo Glimt maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, gruptaki üçüncü sınavında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde alacağı galibiyetle hem liderlik iddiasını güçlendirmek hem de Avrupa’daki yükselişini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise “Galatasaray–Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte maç hakkında bilgiler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlamaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci galibiyetini alarak puan tablosunda yükselmek isterken Galatasaray şu anda 21. sırada, konuk ekip Bodo/Glimt ise 24. sırada yer alıyor. Peki Galatasaray-Bodo Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

Galatasaray-Bodo Glimt maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i RAMS Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadele 22 Ekim saat 19.45'te başlayacak ve karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek. Bu önemli karşılaşma TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci haftada İstanbul'da ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, moral buldu ve yeniden grupta iddialı bir konuma geldi.

Norveç Ligi şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini play-off turunda Sturm Graz'ı eleyerek aldı. İlk maçta rakibini sahasında 5-0 yenen, rövanşta ise 2-1 kaybetmesine rağmen turu geçen Norveç ekibi, grup aşamasındaki ilk iki maçında Slavia Prag ve Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Üçüncü hafta öncesinde Galatasaray 3 puanla 21., Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da Tek Eksik: Singo

Sarı-kırmızılı ekipte tek eksik Wilfried Singo olacak. Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcu, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.

Taraftar Desteği En Büyük Güç

Galatasaray, Avrupa gecelerinde her zaman olduğu gibi güçlü taraftar desteğini arkasına alacak. Son yıllarda ortalama 45 bin taraftar önünde mücadele eden sarı-kırmızılılar, dolu tribünler önünde yine büyük bir atmosfer oluşturacak. Liverpool maçında rakibe büyük baskı kuran taraftarların, aynı enerjiyi bu maçta da göstermesi bekleniyor.

Bodo/Glimt İçin Zor Atmosfer

Norveç ekibi, alıştığı suni çim zemin yerine RAMS Park'ın doğal çiminde ve kalabalık bir atmosferde sahaya çıkacak. Bu durumun konuk takım üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

RAMS Park'ta 29 Maçtır Yenilgi Yok

Galatasaray, sahasında oynadığı son 29 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. En son geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, o maçtan sonra evinde çıktığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Hedef: Üst Üste İkinci Galibiyet

Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aranın ardından üst üste iki galibiyet almak istiyor. Galatasaray, bu başarıyı en son 2012-2013 sezonunda Fatih Terim yönetiminde Cluj, Manchester United ve Braga karşısında elde etmişti.

Bodo/Glimt Tarihinde İlk Kez Lig Aşamasında

Norveç temsilcisi, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele ediyor. Daha önce sadece eleme turlarında yer alan ekip, Galatasaray karşısına tarihindeki üçüncü Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, kazanması halinde Bodo/Glimt'e ilk Şampiyonlar Ligi yenilgisini yaşatacak.

Norveç Ekibi Deplasmanda Zorlanıyor

Bodo/Glimt, Avrupa kupalarında oynadığı son 8 deplasman maçında galibiyet alamadı. Son dış saha zaferini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya karşı alan ekip, o tarihten bu yana 6 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Ayrıca son 9 Avrupa maçında 5 mağlubiyet yaşayan Norveç temsilcisi, dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Ligde Moralli Geldi

Teknik direktör Kjetil Knutsen yönetimindeki Bodo/Glimt, Norveç Ligi'nde son haftayı galibiyetle kapattı. Sarpsborg 08'i deplasmanda 5-2 mağlup eden ekip, 55 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor ve lider Viking'in yalnızca 1 puan gerisinde bulunuyor.

