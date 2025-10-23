TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe-Stuttgart maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir?

Sarı-Lacivertliler, 3. hafta karşılaşmasında Almanya'nın köklü kulüplerinden Stuttgart 'ı, kendi evi İstanbul'daki Chobani Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler " Fenerbahçe - Stuttgart maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte canlı yayın bilgileri…

(Kaynak: AA)

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.