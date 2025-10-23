PODCAST CANLI YAYIN

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe-Stuttgart maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam sahne Kadıköy’de, Fenerbahçe grubun 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlıyor. Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak hem liderlik iddiasını sürdürmek hem de moralini yükseltmek istiyor. Peki Fenerbahçe-Stuttgart maçı saat kaçta?

Giriş Tarihi:
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe-Stuttgart maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir?

Sarı-Lacivertliler, 3. hafta karşılaşmasında Almanya'nın köklü kulüplerinden Stuttgart'ı, kendi evi İstanbul'daki Chobani Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler "Fenerbahçe - Stuttgart maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte canlı yayın bilgileri…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Stuttgart Maçı, 23 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

(Kaynak: X)(Kaynak: X)

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Anket açıklandı
İdefix
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
D&R
İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe! ABD
Türk Telekom
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!
Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...
Lodos ve sağanak kapıda: Arktik hava kütlesi Türkiye'ye iniyor! Meteoroloji'den 7 ile sarı kod verildi: Marmara, Ege...
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte'de yapılacak olan görüşme askıya alındı!
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal'dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler