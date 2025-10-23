PODCAST CANLI YAYIN

Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı! Tammy Abraham'ın golü neden sayılmadı?

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme karşılaşmasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklanan kayıtlarda, Beşiktaşlı Tammy Abraham'ın attığı golün iptali öncesinde sahadaki hakem ile VAR odası arasındaki diyaloglar yer aldı.

Söz konusu pozisyonun incelenmesi sırasında yapılan görüşmelerde, ofsayt değerlendirmesi ve pozisyonun detayları hakkında hakemlerin değerlendirmeleri dikkat çekti.

Maçta Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

VAR: "Ozan, VAR konuşuyor"

Ozan Ergün: "Evet"

VAR: "Golden önce potansiyel elle oynama ve potansiyel gol iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Ozan Ergün: "Geldim"

VAR: "Şimdi ilk açıda sana ele temas ettiği anı gösteriyorum ve 22 numaralı oyuncunun dizinden seken top olduğu için kolun açık olduğu için bu tavsiyede bulundum. Bunu izleyip kararı sen ver."

Ozan Ergün: "Top dizinden sekiyor. Bir devamını da görebilir miyiz? Gol olana kadar"

VAR: "Tabiki hemen gösterelim."

Ozan Ergün: "Okey, golü iptal ediyorum elle başlıyorum. Direkt serbest vuruş."

VAR: "Doğrudur, doğrudur."

