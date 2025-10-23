Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı! Tammy Abraham'ın golü neden sayılmadı?

Söz konusu pozisyonun incelenmesi sırasında yapılan görüşmelerde, ofsayt değerlendirmesi ve pozisyonun detayları hakkında hakemlerin değerlendirmeleri dikkat çekti.

Açıklanan kayıtlarda, Beşiktaşlı Tammy Abraham 'ın attığı golün iptali öncesinde sahadaki hakem ile VAR odası arasındaki diyaloglar yer aldı.

Tammy Abraham (AA)

VAR: "Ozan, VAR konuşuyor"

Ozan Ergün: "Evet"

VAR: "Golden önce potansiyel elle oynama ve potansiyel gol iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Ozan Ergün: "Geldim"

VAR: "Şimdi ilk açıda sana ele temas ettiği anı gösteriyorum ve 22 numaralı oyuncunun dizinden seken top olduğu için kolun açık olduğu için bu tavsiyede bulundum. Bunu izleyip kararı sen ver."

Ozan Ergün: "Top dizinden sekiyor. Bir devamını da görebilir miyiz? Gol olana kadar"

VAR: "Tabiki hemen gösterelim."

Ozan Ergün: "Okey, golü iptal ediyorum elle başlıyorum. Direkt serbest vuruş."

VAR: "Doğrudur, doğrudur."