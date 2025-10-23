PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta bu sezon ilki yaşadılar!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Taylan Bulut, bu sezon ilk kez ligde ilk 11'de yer aldı. Kalede görev alan Ersin Destanoğlu, gösterdiği performans ile taraftarlara güven verirken, Taylan Bulut da ilk 11'de çıktığı ilk maçında 90 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ta bu sezon ilki yaşadılar!
Beşiktaş'ta iki futbolcu Konyaspor maçıyla birlikte bu sezon bir ilki yaşadı.

Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararıyla ilk 11'de başlayan Ersin Destanoğlu ile Taylan Bulut, bu sezon ilk kez ligde ilk 11'de görev aldı.


ERSİN GÜVEN VERDİ

Kalede görev alan Ersin Destanoğlu, gösterdiği performans ile taraftarlara güven verirken, Taylan Bulut da ilk 11'de çıktığı ilk maçında 90 dakika sahada kaldı.

Kartaldan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCUKartaldan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Kartal'dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU

