Trabzonspor geçen seneye göre çok önde! Fatih Tekke etkisi

Son olarak Rize’de kazanan Trabzonspor geçtiğimiz sezon ilk devreyi 22 puanla bitirmişti. Fırtına bu sezon sadece 9 haftada 20 puana ulaşarak taraftarlarının yüzünü güldürdü

Trabzonspor geçen seneye göre çok önde! Fatih Tekke etkisi

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla geçen yılın istatistiklerini şimdiden yakalamak üzere.

Fırtına, 2024-2025 sezonunda ilk yarısında 22 puan toplayabilmişti. Bu sezon ise ligin 9. haftası itibarıyla 20 puana ulaşarak dikkat çekici bir ivme yakaladı. Bordo-Mavililer'de hedef devre arasına kadar lig yarışını en üst seviyede tutarak, bu dönemde yapılacak olan takviyelerle daha da iddialı bir konuma gelmek.

Öte yandan Süper Lig'de bu sezon iç sahada çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, evinde etkili performansını sürdürmeye devam ediyor.

Bordo-Mavililer, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, rakip filelere 8 gol gönderip 2 gol yedi.

