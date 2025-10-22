Trabzonspor geçen seneye göre çok önde! Fatih Tekke etkisi

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla geçen yılın istatistiklerini şimdiden yakalamak üzere.
Fırtına, 2024-2025 sezonunda ilk yarısında 22 puan toplayabilmişti. Bu sezon ise ligin 9. haftası itibarıyla 20 puana ulaşarak dikkat çekici bir ivme yakaladı. Bordo-Mavililer'de hedef devre arasına kadar lig yarışını en üst seviyede tutarak, bu dönemde yapılacak olan takviyelerle daha da iddialı bir konuma gelmek.
Öte yandan Süper Lig'de bu sezon iç sahada çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, evinde etkili performansını sürdürmeye devam ediyor.
Bordo-Mavililer, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, rakip filelere 8 gol gönderip 2 gol yedi.