Trabzonspor geçen seneye göre çok önde! Fatih Tekke etkisi

Trabzonspor , Süper Lig 'de bu sezon ortaya koyduğu performansla geçen yılın istatistiklerini şimdiden yakalamak üzere. Bir devreye bedel 9 hafta (Takvim.com.tr)

Fırtına, 2024-2025 sezonunda ilk yarısında 22 puan toplayabilmişti. Bu sezon ise ligin 9. haftası itibarıyla 20 puana ulaşarak dikkat çekici bir ivme yakaladı. Bordo-Mavililer'de hedef devre arasına kadar lig yarışını en üst seviyede tutarak, bu dönemde yapılacak olan takviyelerle daha da iddialı bir konuma gelmek.



