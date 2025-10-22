Real Madrid-Juventus maçı canlı nereden izlenir, saat kaçta başlıyor? Dev arenada Türk yıldızların buluşması

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında Real Madrid, kendi sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk edecek. Turnuvada ilk iki maçını kazanarak 6 puanla yoluna kayıpsız devam eden eflatun-beyazlılar, grubun zirvesindeki yerini korumak istiyor. Juventus ise geride kalan iki haftada sahadan beraberlikle ayrılarak 2 puan toplayabildi ve bu kez güçlü rakibini yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.