Real Madrid-Juventus maçı canlı nereden izlenir, saat kaçta başlıyor? Dev arenada Türk yıldızların buluşması

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında Real Madrid, kendi sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk edecek. Turnuvada ilk iki maçını kazanarak 6 puanla yoluna kayıpsız devam eden eflatun-beyazlılar, grubun zirvesindeki yerini korumak istiyor. Juventus ise geride kalan iki haftada sahadan beraberlikle ayrılarak 2 puan toplayabildi ve bu kez güçlü rakibini yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
Real Madrid-Juventus maçı saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta kapsamında oynanacak Real Madrid–Juventus karşılaşması, 22 Ekim Çarşamba akşamı saat 22.00'de futbolseverlerle buluşacak.
Real Madrid-Juventus maçı canlı nasıl izlenir?
Real Madrid ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.