PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid-Juventus maçı canlı nereden izlenir, saat kaçta başlıyor? Dev arenada Türk yıldızların buluşması

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da İtalyan devi Juventus’u ağırlayacak. Karşılaşmada iki Türk yıldız, Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ilk kez birbirlerine rakip olacak. Peki Real Madrid-Juventus maçı canlı nereden izlenir? İşte maç bilgisi…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Real Madrid-Juventus maçı canlı nereden izlenir, saat kaçta başlıyor? Dev arenada Türk yıldızların buluşması

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında Real Madrid, kendi sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk edecek. Turnuvada ilk iki maçını kazanarak 6 puanla yoluna kayıpsız devam eden eflatun-beyazlılar, grubun zirvesindeki yerini korumak istiyor. Juventus ise geride kalan iki haftada sahadan beraberlikle ayrılarak 2 puan toplayabildi ve bu kez güçlü rakibini yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Real Madrid-Juventus maçı saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta kapsamında oynanacak Real MadridJuventus karşılaşması, 22 Ekim Çarşamba akşamı saat 22.00'de futbolseverlerle buluşacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Real Madrid-Juventus maçı canlı nasıl izlenir?

Real Madrid ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchoumeni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners, Kenan, David

REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
İdefix
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Genç kadının zor anları kamerada! Taksim’de korku evine girdi başına gelmeyen kalmadı
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj... Flaş Kara para uyarısı!
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?
Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi