Fenerbahçe'den Endrick planı!

Ocak ayında forvet hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Jhon Duran’ın dönüş performansını bekliyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Memphis Depay, Elye Wahi ve son olarak Real Madrid’in genç yıldızı Endrick yer alıyor.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet transferine gitme kararını Jhon Duran'ın dönüş süreci ve performansına göre verecek.

Sezon başında Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Kolombiyalı oyuncunun dönüşü merakla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Duran'ın performansının yeterli bulunmaması durumunda ocak ayında hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.



Gündemde ise Corinthians'tan ayrılması beklenen Memphis Depay ve Frankfurt formasıyla istediği çıkışı yapamayan Elye Wahi bulunuyor.
İddialara göre Fenerbahçe'nin transfer listesine son olarak Real Madrid'in genç forveti Endrick de eklendi.

Brezilya'nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olarak gösterilen 19 yaşındaki golcü, bu sezon Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de hiç forma şansı bulamadı.

Dünya Kupası'nda yer almayı hedefleyen genç yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmakta kararlı olduğu ifade edildi. Real Madrid ise Endrick'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor, ancak oyuncuya süre garantisi verebilecek bir kulüp arayışında.

