Fenerbahçe'den Endrick planı!





GÜNDEMDEKİ İSİMLER



Gündemde ise Corinthians'tan ayrılması beklenen Memphis Depay ve Frankfurt formasıyla istediği çıkışı yapamayan Elye Wahi bulunuyor.

İddialara göre Fenerbahçe'nin transfer listesine son olarak Real Madrid'in genç forveti Endrick de eklendi.



FORMA ŞANSI BULAMADI



Brezilya'nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olarak gösterilen 19 yaşındaki golcü, bu sezon Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de hiç forma şansı bulamadı.



Dünya Kupası'nda yer almayı hedefleyen genç yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmakta kararlı olduğu ifade edildi. Real Madrid ise Endrick'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor, ancak oyuncuya süre garantisi verebilecek bir kulüp arayışında.