Fenerbahçe'de Merih Demiral sesleri!

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco ile sık sık görüşmeler yapan sarı-lacivertli yönetim, hem takıma katkı sağlayacak hem de Samandıra ruhuna güç verecek bir ismi kadroya katmak istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe altyapısından yetişen milli stoper Merih Demiral ismi gündemde duruyor.
SARI-LACİVERT SEVGİSİ
Savunmadaki eksikliği bitirmeye çalışan sarı-lacivertliler, Merih'i geri getirmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile halihazırda sözleşme görüşmeleri yapan deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayı da giymek istiyor. Altyapısından yetiştiği kulüpte A takımda seviyesinde istediği fırsatları bulma şansı olmayan Merih'in Kadıköy'de sahaya çıkma hayali olduğu biliniyor. Aynı zamanda lider özellikleriyle Samandıra'ya da bir ruh katabileceği belirtiliyor.
MİLLİ TAKIMIN LİDERLERİNDEN
Samandıra'da yeniden birlik beraberlik havası oluşturmak isteyen Fenerbahçe, lider profilde futbolcular arıyor. Merih Demiral da hem Fenerbahçe sevgisi hem de liderlik özellikleriyle bu tanıma uyuyor. A Milli Takım'da da takımın liderlerinden olan Merih'in Samandıra'ya güç katacağı ifade ediliyor.