Fenerbahçe'de Merih Demiral sesleri!





SARI-LACİVERT SEVGİSİ



Savunmadaki eksikliği bitirmeye çalışan sarı-lacivertliler, Merih'i geri getirmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile halihazırda sözleşme görüşmeleri yapan deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayı da giymek istiyor. Altyapısından yetiştiği kulüpte A takımda seviyesinde istediği fırsatları bulma şansı olmayan Merih'in Kadıköy'de sahaya çıkma hayali olduğu biliniyor. Aynı zamanda lider özellikleriyle Samandıra'ya da bir ruh katabileceği belirtiliyor.



MİLLİ TAKIMIN LİDERLERİNDEN



Samandıra'da yeniden birlik beraberlik havası oluşturmak isteyen Fenerbahçe, lider profilde futbolcular arıyor. Merih Demiral da hem Fenerbahçe sevgisi hem de liderlik özellikleriyle bu tanıma uyuyor. A Milli Takım'da da takımın liderlerinden olan Merih'in Samandıra'ya güç katacağı ifade ediliyor.