Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 1-0 yendi.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 57'yi gösterirken Jude Bellingham sahneye çıkıp takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve maç bu sonuçla bitti.

Arda Güler ve Kenan 74 dakika sahada kaldı.