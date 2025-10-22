PODCAST CANLI YAYIN

Arda Kenan'ı üzdü! Real Madrid - Juventus: 1-0 | MAÇ SONUCU

Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getiren mücadeleden galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla İspanyol devi oldu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 1-0 yendi.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 57'yi gösterirken Jude Bellingham sahneye çıkıp takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve maç bu sonuçla bitti.

Arda Güler ve Kenan 74 dakika sahada kaldı.

LIVERPOOL'A GİDECEK

İspanyol devi bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken Torino temsilcisi ise 2'de kaldı.

Madrid ekibi bir sonraki maçında Liverpool'a konuk olacak. Siyah beyazlılar ise Sporting CP'yi ağırlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ALINAN SONUÇLAR

Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1
Athletic Bilbao - Karabağ: 3-1
Monaco - Tottenham: 0-0
Atalanta - Slavia Prag: 0-0
Chelsea - Ajax: 5-1
Sporting Lizbon - Marsilya: 2-1
Frankfurt - Liverpool: 1-5
Bayern Münih - Club Brugge: 4-0

