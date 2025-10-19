PODCAST CANLI YAYIN

Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının Superpole yarışında Nicolo Bulega, Toprak Razgatlıoğlu’na çarparak yarış dışı bırakmıştı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu her şeye rağmen 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı. Başkan Erdoğan Razgatlıoğlu'nu tebrik ederek "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak ülkemize ve milletimize büyük bir gurur yaşatan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu’nu yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun İspanya'daki son yarışı 3. tamamlayan Toprak, 2025 dünya şampiyonluğunu kazanarak 3'üncü kürsünün en üst basamağında yer aldı.

(AA)(AA)

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında ikinci ana yarış, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentindeki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10. sıradan başladığı sezonun 20 turluk son ana yarışında damalı bayrağı, 3. sırada geçti.

(AA)(AA)

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez ve toplamda 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

İspanya'da birçok vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine ayırılan seyirci tribünlerinden Toprak'ı destekledi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da öğrencisi Toprak'ın şampiyonluk yarışını ana ekrandan izledi.

(AA)(AA)

Şampiyonluğun gelmesinin ardından Türk bayrağı ile zafer turu atan Toprak, Kenan Sofuğlu ve diğer takım arkadaşlarının etrafını sardıkları yerde kutlama için altın renkli tulumunu giydi ve podyuma doğru alkışlarla ilerledi. Toprak, podyuma giderken lastik yakma şovu da yaptı.

Jerez Pisti'nde 2025'in son ana yarışını, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista ikinci sırada tamamladı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Razgatlıoğlu'nu tebrik ederek, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak ülkemize ve milletimize büyük bir gurur yaşatan millî motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum." dedi.

NICOLO BULEGA SUPERPOLE'DE RAZGATLIOĞLU'NA ÇARPARAK YARIŞ DIŞI BIRAKTI
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının Superpole yarışında, en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamadı.

JEREZ PİSTİ'NDE KOŞULDU

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında Superpole yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşuldu.

Bulega'nın Toprak'ı düşürdüğü anlar (Ekran görüntüsü)Bulega'nın Toprak'ı düşürdüğü anlar (Ekran görüntüsü)

BİRİNCİ SIRADA BAŞLADI

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 10 turluk Superpole yarışına, birinci sıradan başladı.

Razgatlıoğlu'nun kazası sonrası Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu büyük bir şok yaşadı. (Ekran görüntüsü)Razgatlıoğlu'nun kazası sonrası Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu büyük bir şok yaşadı. (Ekran görüntüsü)

BULEGA BİLEREK TOPRAK'A ÇARPTI

Milli motosikletçi, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçerek yarış liderliğini aldığı anlardan sonra rakibi motosikletiyle Toprak'a çarptı. Toprak, motorunun düşmesi sonucu pist dışında kaldı.

Razgatlıoğlu'nun kazası sonrası Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu büyük bir şok yaşadı. (Ekran görüntüsü)Razgatlıoğlu'nun kazası sonrası Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu büyük bir şok yaşadı. (Ekran görüntüsü)

Bu sonuçla 2025 dünya şampiyonluğu için bu yarışta ilk 7'de olmasıyla sadece 3 puana ihtiyacı olan Toprak, şampiyonluğu bugün TSİ 15.00'te koşulacak ana yarışa bıraktı.

Yarıştan sonra izleyenler Bulega'ya tepki gösterirken, Toprak Razgatlıoğlu lehine ise tezahüratta bulundu.

Toprak Razgatlıoğlu yarış sonrası büyük bir şok yaşadı. (Ekran görüntüsü)Toprak Razgatlıoğlu yarış sonrası büyük bir şok yaşadı. (Ekran görüntüsü)

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yarışlara hazırladığı milli motosikletçinin Jerez'deki Superpole yarışını, takımla birlikte merkezden izledi.

