Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik

(AA) Şampiyonluğun gelmesinin ardından Türk bayrağı ile zafer turu atan Toprak, Kenan Sofuğlu ve diğer takım arkadaşlarının etrafını sardıkları yerde kutlama için altın renkli tulumunu giydi ve podyuma doğru alkışlarla ilerledi. Toprak, podyuma giderken lastik yakma şovu da yaptı. Jerez Pisti'nde 2025'in son ana yarışını, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista ikinci sırada tamamladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Razgatlıoğlu'nu tebrik ederek, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak ülkemize ve milletimize büyük bir gurur yaşatan millî motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum." dedi. NICOLO BULEGA SUPERPOLE'DE RAZGATLIOĞLU'NA ÇARPARAK YARIŞ DIŞI BIRAKTI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının Superpole yarışında, en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamadı. 🚨SKANDAL! WorldSBK'da Bulega, yarışı lider götüren Toprak Razgatlıoğlu'na müdahelede bulunarak Toprak'ı yarış dışı bıraktı.



Bulega, yarış sonu yuhalandı.

JEREZ PİSTİ'NDE KOŞULDU



WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında Superpole yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşuldu.

BİRİNCİ SIRADA BAŞLADI



Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 10 turluk Superpole yarışına, birinci sıradan başladı.

Razgatlıoğlu'nun kazası sonrası Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu büyük bir şok yaşadı.



BULEGA BİLEREK TOPRAK'A ÇARPTI



Milli motosikletçi, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçerek yarış liderliğini aldığı anlardan sonra rakibi motosikletiyle Toprak'a çarptı. Toprak, motorunun düşmesi sonucu pist dışında kaldı.