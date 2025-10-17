Tedesco'dan sistem değişikliği!





BAMBAŞKA SİSTEM



Takımı fiziksel olarak ayağa kaldırmak isteyen yeni teknik direktör Domenico Tedesco ise lige verilen milli arada bambaşka bir sisteme geçti.



İtalyan teknik adam, futbolculara çift idman yaptırarak kondisyon seviyelerini üst düzeye çıkarmayı hedeflerken, Samandıra'da yaklaşık 9-10 gündür çalışmalar çift idmanla sürüyor.