Tedesco'dan sistem değişikliği!

Takımı fiziksel olarak ayağa kaldırmak isteyen yeni teknik direktör Domenico Tedesco ise lige verilen milli arada bambaşka bir sisteme geçti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında takımın çok kötü bir kamp dönemi geçirdiğini açıklamış, günde bir idman yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Tecrübeli hocanın ülkesi Portekiz'de gerçekleştirilen kampta sarı-lacivertli takımın günde tek idman yaptığı, sadece bir günü çift antrenmanla geçirdiği öğrenildi.



BAMBAŞKA SİSTEM

Takımı fiziksel olarak ayağa kaldırmak isteyen yeni teknik direktör Domenico Tedesco ise lige verilen milli arada bambaşka bir sisteme geçti.

İtalyan teknik adam, futbolculara çift idman yaptırarak kondisyon seviyelerini üst düzeye çıkarmayı hedeflerken, Samandıra'da yaklaşık 9-10 gündür çalışmalar çift idmanla sürüyor.

