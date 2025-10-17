PODCAST CANLI YAYIN

Kazançları dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo ne kadar kazanıyor?

Dünya futbolunun dev yıldızlarının kazançları belli oldu. Forbes tarafından açıklanan 2025 listesinde Cristiano Ronaldo zirvedeki yerini korurken, Lionel Messi ikinci, Karim Benzema ise üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk 10 sırasındaki futbolcuların toplam kazancı 945 milyon dolara ulaştı.

Kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, yıllık 280 milyon dolarlık kazancıyla dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu. Portekizli yıldız, Manchester United'dan ayrılıp Al-Nassr'a transfer olduktan sonra imzaladığı rekor kontratla futbol tarihinin ilk milyarder oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

MESSI İKİNCİ, BENZEMA ÜÇÜNCÜ SIRADA

MLS ekibi Inter Miami forması giyen Lionel Messi, 130 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Karim Benzema ise 104 milyon dolar kazançla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

NEYMAR İLK 10 DIŞINDA KALDI

Geçtiğimiz yıl listede ilk 3'te yer alan Neymar, bu kez ilk 10'a giremedi. Brezilyalı yıldızın Al-Hilal'den ayrılıp Santos'a dönmesi, gelirinde ciddi bir düşüşe yol açtı.

LİGDE DAĞILIM: SUUDİ ARABİSTAN ÖNDE

Listede Suudi Arabistan Ligi'nden 3, La Liga'dan 4, Premier Lig'den 2 ve MLS'ten 1 oyuncu yer aldı.

2025'İN EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCUSU

  • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 280 milyon dolar
  • Lionel Messi (Inter Miami) – 130 milyon dolar
  • Karim Benzema (Al-Ittihad) – 104 milyon dolar
  • Kylian Mbappe (Real Madrid) – 95 milyon dolar
  • Erling Haaland (Manchester City) – 80 milyon dolar
  • Vinicius Jr. (Real Madrid) – 60 milyon dolar
  • Mohamed Salah (Liverpool) – 55 milyon dolar
  • Sadio Mane (Al-Nassr) – 54 milyon dolar
  • Jude Bellingham (Real Madrid) – 44 milyon dolar
  • Lamine Yamal (Barcelona) – 43 milyon dolar

