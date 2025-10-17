Kazançları dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo ne kadar kazanıyor?

Kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, yıllık 280 milyon dolarlık kazancıyla dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu. Portekizli yıldız, Manchester United'dan ayrılıp Al-Nassr'a transfer olduktan sonra imzaladığı rekor kontratla futbol tarihinin ilk milyarder oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.
MESSI İKİNCİ, BENZEMA ÜÇÜNCÜ SIRADA
MLS ekibi Inter Miami forması giyen Lionel Messi, 130 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Karim Benzema ise 104 milyon dolar kazançla üçüncü sırada kendisine yer buldu.
NEYMAR İLK 10 DIŞINDA KALDI
Geçtiğimiz yıl listede ilk 3'te yer alan Neymar, bu kez ilk 10'a giremedi. Brezilyalı yıldızın Al-Hilal'den ayrılıp Santos'a dönmesi, gelirinde ciddi bir düşüşe yol açtı.
LİGDE DAĞILIM: SUUDİ ARABİSTAN ÖNDE
Listede Suudi Arabistan Ligi'nden 3, La Liga'dan 4, Premier Lig'den 2 ve MLS'ten 1 oyuncu yer aldı.
2025'İN EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCUSU
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 280 milyon dolar
- Lionel Messi (Inter Miami) – 130 milyon dolar
- Karim Benzema (Al-Ittihad) – 104 milyon dolar
- Kylian Mbappe (Real Madrid) – 95 milyon dolar
- Erling Haaland (Manchester City) – 80 milyon dolar
- Vinicius Jr. (Real Madrid) – 60 milyon dolar
- Mohamed Salah (Liverpool) – 55 milyon dolar
- Sadio Mane (Al-Nassr) – 54 milyon dolar
- Jude Bellingham (Real Madrid) – 44 milyon dolar
- Lamine Yamal (Barcelona) – 43 milyon dolar