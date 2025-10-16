PODCAST CANLI YAYIN

Kenan Yıldız'a büyük onur

Kenan Yıldız, Luis Figo ve Valentina Giacinti, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülleri'nde onurlandırılıyor.

Akdeniz'in kültürel zenginliğini, sporu ve toplumsal dayanışmayı bir araya getiren "2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödül Töreni", bu yıl İtalya Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Roma'da düzenlenecek. Akdeniz Gazeteciler Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşecek olan etkinlik, artık birçok kişi tarafından "Akdeniz'in Oscar'ı" olarak anılıyor.

20 Ekim Pazartesi gerçekleşecek bu prestijli gecede, futbolun yaşayan efsanesi Luis Figo ve geleceğin yıldızı olarak parlayan Kenan Yıldız başta olmak üzere, Akdeniz coğrafyasına kültürel, sportif ve sosyal katkılar sunan birçok önemli isme ödül verilecek.

Törene, aralarında büyükelçiler, başkonsoloslar, kültür ataşeleri, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda yerli ve yabancı davetli katılacak. Cezayir, Malta, Tunus, İspanya, Fas, Mısır, Arnavutluk, Slovenya ve Sırbistan gibi Akdeniz ülkeleri törende diplomatik düzeyde temsil edilecek.

Organizasyona destek veren kurumlar arasında İtalya Kültür Bakanlığı Garanti Komitesi (CUG), İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan Spor Basını Birliği (USSI), AIPS Avrupa (Uluslararası Spor Basını Derneği) ve İtalyan Olimpiyat Komitesi (CONI) yer alıyor.

FUTBOLUN İKİ NESLİ AYNI SAHNEDE; FIGO VE KENAN

Bu yılki ödüllerin en dikkat çeken isimlerinden biri, futbol tarihine damga vuran Portekizli yıldız Luis Figo olacak. Real Madrid, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerin formasını giyen Figo, yalnızca yeteneğiyle değil, sporu bir sosyal sorumluluk aracı olarak kullanmasıyla da takdir topluyor. Bugün hâlâ genç sporculara ilham veren bir figür olarak, uluslararası projelerde aktif rol alıyor.

Diğer yanda ise yepyeni bir yıldız doğuyor: Kenan Yıldız. Juventus ve Türkiye Millî Takımı'nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, sadece sahadaki başarısıyla değil, mütevazı duruşu ve örnek kişiliğiyle de büyük beğeni topluyor. Almanya'da doğan ve farklı kültürleri bir arada taşıyan Kenan, hem Türkiye'nin hem İtalya'nın gururu olarak görülüyor.

