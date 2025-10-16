Akatlar'daki Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 46-42 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koyarak maçı çevirmeyi başardı.
Karşılaşmada Beşiktaş adına Maria Fasoula 29 sayı, Okonkwo 20 sayı, Toure ise 18 sayılık performansıyla galibiyetin mimarları oldu.
Athinaikos cephesinde Hristova'nın 17, Prince'in 16 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Yunan temsilcisinde Prince (39.94) ve Bertsch (37.95) beş faulle oyun dışı kaldı.